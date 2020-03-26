Алдонин: «У Игнашевича аналитический склад ума»

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вчера, 23:30

Тренер «Торпедо» заявил, что у его коллеги по тренерскому штабу московской команды еще во время карьеры игрока проявлялся аналитический склад ума. Напомним, что Игнашевич и Алдонин вместе выступали в составе ЦСКА .

Еще во время карьеры, будучи футболистом, поступил в Высшую школу тренерского мастерства. Уже тогда понимал, что хочу связать свою дальнейшую судьбу с футболом. Еще раньше можно было сказать, что у Игнашевича аналитический склад ума. Он постоянно анализировал свои действия и действия команды еще во время футбольной карьеры. Если бы я понимал, что он захочет стать тренером, то сказал бы, что на 99% у него получится.

Отметим, что ранее Игнашевич высказался о начале своей тренерской карьеры.