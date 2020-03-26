ГлавнаяНовости

Алдонин: «У Игнашевича аналитический склад ума»

вчера, 23:30

Тренер «Торпедо» Евгений Алдонин заявил, что у его коллеги по тренерскому штабу московской команды Сергея Игнашевича еще во время карьеры игрока проявлялся аналитический склад ума. Напомним, что Игнашевич и Алдонин вместе выступали в составе ЦСКА.

Еще во время карьеры, будучи футболистом, поступил в Высшую школу тренерского мастерства. Уже тогда понимал, что хочу связать свою дальнейшую судьбу с футболом. Еще раньше можно было сказать, что у Игнашевича аналитический склад ума. Он постоянно анализировал свои действия и действия команды еще во время футбольной карьеры. Если бы я понимал, что он захочет стать тренером, то сказал бы, что на 99% у него получится.

Отметим, что ранее Игнашевич высказался о начале своей тренерской карьеры.

Все новости
Другие материалы по теме
Игнашевич: «Мне нравятся тренеры, которые играют в три центрбека»
Вчера, 23:01 Комментарии2
Черчесов рассказал, как учил немецкий язык, играя за «Дрезден» и «Тироль»
Вчера, 16:52 Комментарии1
Семак запросил у «Зенита» 3 миллиона евро. И он прав
25 мартаСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии12
Тедеско провёл семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»
23 марта ФотоКомментарии10
Сёмин: «Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим»
23 марта Комментарии6
Евсеев: «В „Уфе“ очень чётко и быстро отреагировали на симптомы Тилля»
22 марта Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100