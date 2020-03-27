Ганчаренко спёкся. Или ещё повоюет?

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сегодня, 13:10

Работа тренера ЦСКА вызывает противоречивый отклик.

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик не первый, кто заподозрил Виктора Ганчаренко в неэффективной работе:

С чем связываю проблемы ЦСКА ? Возможно, Виктор Ганчаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счёт чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятёрке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремится к максимальным целям.

Работа тренером в профессиональном клубе требует высокой стрессоустойчивости и ведет к постепенному нервному выгоранию. Помните, в каком состоянии был Слуцкий, когда покидал ЦСКА ? Леонид Викторович усугубил свое состояние работой в сборной России, с которой провалился на Евро. После этого он уже не оправился, а Ганчаренко, подхвативший из рук Слуцкого армейцев после этапа передачи власти, открыл окошко и разогнал скопившуюся духоту.

Ушли в небытие вечно ошибающиеся офсайдные ловушки, появились новые схемы, а футболисты перестали быть автоматами, привыкшими действовать по заученному алгоритму. В концовке сезона 2016/17 ЦСКА опередил «Зенит» и завоевал путевку в Лигу чемпионов, пробился в групповой этап через квалификацию, а потом впервые за долгие годы вышел в еврокубковую весну, чтобы добраться до четвертьфинала Лиги Европы.

Полет по-прежнему нормальный, да и удача на стороне Виктора Михайловича и его команды, получившей царский подарок в последнем туре сезона 2017/18 от заклятых друзей из «Спартака» — прямую путевку в Лигу чемпионов. Лето-2018 — время перестройки в ЦСКА . Великий исход ветеранов сопровождается массовыми трансферами молодых и талантливых футболистов. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич одновременно повесили бутсы на гвоздь, ушли системообразующие легионеры Натхо и Вернблум, Головин задорого продан в «Монако».

Виктор Ганчаренко оказывается прожектором перестройки и сходу выигрывает слепленной на коленках командой Суперкубок России у «Локомотива» и Семина. Пессимисты говорят, что армейцев ждет в лучшем случае середина таблицы, но после пробуксовок в стартовых турах РПЛ Ганчаренко находит рецепт побед, и ЦСКА занимает привычное место в группе лидеров. Молодая команда в прекрасном положении: от нее многого не ждут, но она превосходит все ожидания, а если случаются осечки — какая может быть критика только собранной команды со средним возрастом около 22 лет?

Я намеренно прохожу путь Виктора Михайловича в ЦСКА , чтобы понять, где и когда он свернул не туда. Могу ошибаться, но мне кажется, что переключателем стали две сенсационные победы над «Реалом» на групповой стадии Лиги чемпионов, особенно крупный успех на «Сантьяго Бернабеу» 3:0. Возможно, после побед над «Королевским клубом» белорусский тренер чересчур поверил в себя, возможно, посчитал, что его недостаточно ценят в Москве, но с весны-2019 его работа стала какой-то более поверхностной, в духе: «И так сойдет, я ведь обыграл „Реал“, неужели какой-то „Уфе“ не накостыляем».

Не скажу, что трансферная политика клуба была идеальна в последние полтора года. Ошибочно было не отпустить Чалова после сильного сезона, который Федор завершил с «Золотой бутсой» РПЛ , хотя мы наверняка не знаем, насколько хороши были предложения, о которых много говорят. Зато ЦСКА за рекордную сумму выкупил Влашича, во что не верилось от слова «совсем» после успешного сезона Николы в красно-синих цветах на правах аренды. Для Ганчаренко сохранили ключевого игрока — разве не роскошный подарок?

Да, в остальном ЦСКА не феерил на трансферном рынке, но, во-первых, это уже стало фирменным стилем работы армейцев, во-вторых, точечные приобретения случались — тот же Игорь Дивеев, один из самых перспективных центральных защитников России. И мне кажется ошибочным считать состав ЦСКА слабым или слишком неопытным. У армейцев есть игроки, которые усилили бы любой клуб РПЛ — Акинфеев, Марио Фернандес, Влашич, есть кандидаты в молодежную и главную сборную России — Дивеев, Ахметов, Обляков, Чалов, Дзагоев, Набабкин, да и легионеры вроде Магнуссона, Сигурдссона, Бийола, Бистровича умеют играть в футбол.

По меркам РПЛ у ЦСКА довольно солидный состав, но есть масса нерешенных проблем, которые должен брать на себя тренер. Виктор Ганчаренко часто перебалтывает состав своей команды, но это похоже скорее на создание видимости работы, нежели на внятный поиск решений. У ЦСКА дезорганизованная оборона, перманентно проблемный левый фланг, пустая опорная зона, отсутствие иммунитета против контратак, потерян контакт с потенциально лучшим форвардом команды.