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Черчесов рассказал, как учил немецкий язык, играя за «Дрезден» и «Тироль»

вчера, 16:52

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в рамках сессии общения с болельщиками в соцсетях рассказал о том, как учил немецкий язык.

В 1993 году я перешел из московского «Спартака» в дрезденское «Динамо», где играл два года. Затем ненадолго возвращался в «Спартак», после чего уехал в Австрию, где выступал за «Тироль». Германия и Австрия — страны, где говорят на немецком, так что, по сути, у меня не было выбора.

Поначалу, конечно, было непросто. Занимался с преподавателем, сам проводил время за учебником. Наибольший эффект давал фактор среды, ведь вокруг меня все говорили на немецком. Помимо России я немало времени провожу в Австрии, что также позволяет мне постоянно практиковаться. Ну и, конечно, часто общаемся на немецком языке на всевозможных семинарах, жеребьевках, встречах, которые проводятся для национальных федераций.

Также недавно Черчесов высказался о ситуации с приостановкой РПЛ.

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