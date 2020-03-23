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Тедеско провёл семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»

вчера, 17:47

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел на стадионе «Открытие Арена» семинар для тренеров всех команд красно-белых.

В мероприятии приняли участие тренерские штабы «Спартака-2», молодежной и юношеской команды, а также тренеры Академии имени Федора Черенкова.

В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.

Отметим, что Тедеско — в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ марта.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил vm777
вчера в 20:33
Гражданин, не надо все понимать буквально. Речь идёт о деле, которому он пытается обучать других в ситуации, когда мягко говоря...... Дальше домыслы сам. Сможешь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 20:31
Прочитай несколько раз, поймёшь. Но имей в виду это ирония, даже сарказм.
vm777
vm777 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:43
На этот счёт могу тебе привести крылатую фразу " Тот человек, который знает какое то дело, он его делает, а тот кто не знает - других учит", Этому выражению уже много лет
Обучение разве не дело? Учителя и преподаватели не знают ничего?
makkie
makkie ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:35
На этот счёт могу тебе привести крылатую фразу " Тот человек, который знает какое то дело, он его делает, а тот кто не знает - других учит", Этому выражению уже много лет
А это тут при чем?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:08
Развлекаются как могут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил yrasikos22
вчера в 18:54
На этот счёт могу тебе привести крылатую фразу " Тот человек, который знает какое то дело, он его делает, а тот кто не знает - других учит", Этому выражению уже много лет
Faustello
Faustello ответил alexgurzan
вчера в 18:28
Уважаемые пользователи ресурса и участники конкурса прогнозов. Сообщаем о некоторых изменениях в КП, а именно в способах заработка очков для ставок: 1. Ежемесячные начисления, за привязку аккаунта в твиттере, теперь не доступны. 2. Добавлено начисление в размере 300 очков, за попадание в блок "лучший комментарий" (комментарий выбирается администрацией сайта). Ограничений по количеству и частоте у таких начислений нет. 3. Добавлено начисление в размере 1000 очков, за попадание в статью "Народный обозреватель". Количество комментариев, а следовательно количество очков не ограничено. Начисление проходит после выхода статьи в начале каждого месяца. Блог можно найти по ссылке: https://www.soccer.ru/blogs/narod Ждём ваших лучших, остроумных и смешных комментариев ;)
Вперед Петросяны! )))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:16
Должно быть стыдно тренерам, которые получали "урок" от бедарного тарасовского цыгана.
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 18:03, ред.
Уважаемые пользователи ресурса и участники конкурса прогнозов.
Сообщаем о некоторых изменениях в КП, а именно в способах заработка очков для ставок:
1. Ежемесячные начисления, за привязку аккаунта в твиттере, теперь не доступны.
2. Добавлено начисление в размере 300 очков, за попадание в блок "лучший комментарий" (комментарий выбирается администрацией сайта). Ограничений по количеству и частоте у таких начислений нет.
3. Добавлено начисление в размере 1000 очков, за попадание в статью "Народный обозреватель". Количество комментариев, а следовательно количество очков не ограничено. Начисление проходит после выхода статьи в начале каждого месяца. Блог можно найти по ссылке: https://www.soccer.ru/blogs/narod

Ждём ваших лучших, остроумных и смешных комментариев ;)
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 17:58
Как может тренер о чем то рассказывать и учить,когда он ничего ещё не добился а вдруг его методы провальны,такое может быть только в Спартаке...
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