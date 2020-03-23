Тедеско провёл семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»

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вчера, 17:47

Главный тренер «Спартака» провел на стадионе «Открытие Арена» семинар для тренеров всех команд красно-белых.

В мероприятии приняли участие тренерские штабы «Спартака-2», молодежной и юношеской команды, а также тренеры Академии имени Федора Черенкова.

В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.

📋 Тедеско провел семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»



В мероприятии приняли участие тренерские штабы @fcsm_youth и @spartak_academy



Подробнее 👇https://t.co/YSYwU1NVdf — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 23, 2020