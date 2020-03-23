Тедеско провёл семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел на стадионе «Открытие Арена» семинар для тренеров всех команд красно-белых.
В мероприятии приняли участие тренерские штабы «Спартака-2», молодежной и юношеской команды, а также тренеры Академии имени Федора Черенкова.
В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.
Отметим, что Тедеско — в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ марта.
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Сообщаем о некоторых изменениях в КП, а именно в способах заработка очков для ставок:
1. Ежемесячные начисления, за привязку аккаунта в твиттере, теперь не доступны.
2. Добавлено начисление в размере 300 очков, за попадание в блок "лучший комментарий" (комментарий выбирается администрацией сайта). Ограничений по количеству и частоте у таких начислений нет.
3. Добавлено начисление в размере 1000 очков, за попадание в статью "Народный обозреватель". Количество комментариев, а следовательно количество очков не ограничено. Начисление проходит после выхода статьи в начале каждого месяца. Блог можно найти по ссылке: https://www.soccer.ru/blogs/narod
Ждём ваших лучших, остроумных и смешных комментариев ;)