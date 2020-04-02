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Каннаваро — Касильясу: «Ты станешь президентом Федерации футбола Испании»

сегодня, 17:42

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро пошутил над желанием бывшего партнера по мадридскому клубу Икера Касильяса, который намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании, а также восхитился работой нынешнего наставника «сливочных» Зинедина Зидана:

Ты станешь президентом Федерации футбола Испании, а я возглавлю «Реал».

Зидан великолепен. Должен его поздравить. Он блестяще справляется со своими обязанностями. Посмотрите, как он управляет раздевалкой, общается с фанатами.

Ранее Каннаваро рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в Китае.

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