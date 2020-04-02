Хильемарк: «Посвящаю время на карантине своей жене»

Полузащитник московского «Динамо» поделился мнением о весенних матчах для «бело-голубых», а также рассказал, чем занимается на карантине:

Первая игра против «Спартака» получилась сложной. Это хороший соперник, во встрече с которым мы создали несколько моментов, когда должны были забивать. Но нам не повезло. В отличие от них. Посмотрите на голы в наши ворота в том матче – они не результат каких-то комбинаций, а только везение вследствие наших ошибок. Следующие же игры мы провели лучше. Причем было видно, что с «Ахматом» мы сыграли еще качественнее, чем с «Тамбовом». То есть постепенно улучшали свою игру. Так что результат по итогу этих трех матчей оценю как в целом позитивный.

Что касается поддержания формы сейчас, то у нас есть отличная программа тренировок с Пепе. Клуб здорово сработал в этом вопросе, обеспечил нас инвентарем и качественным процессом, возможным в домашних условиях. Он действительно помогает оставаться в тонусе, так что в любой момент мы готовы к возобновлению работы на поле.

Свободного времени много, поэтому посвящаю его в первую очередь супруге, с которой мы смотрим фильмы и сериалы. Иногда выходим погулять вокруг своего дома, чтобы хоть так проводить время на свежем воздухе. Играем с женой в карты, настольные игры, смотрим YouTube. Ничего особенного.