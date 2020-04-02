«Зенит» поддержит ветеранов клуба, находящихся на самоизоляции

«Зенит» объявил о начале акции для ветеранов клуба:

Начиная с 3 апреля и учитывая общепринятые меры безопасности, клуб еженедельно будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы за собственный счет.

В акции примут участие представители волонтерского центра футбольного клуба «Зенит», которые помогут с упаковкой продуктовых наборов. Состав продуктовой корзины будет определен на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения.