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«Зенит» поддержит ветеранов клуба, находящихся на самоизоляции

сегодня, 18:48

«Зенит» объявил о начале акции для ветеранов клуба:

Начиная с 3 апреля и учитывая общепринятые меры безопасности, клуб еженедельно будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы за собственный счет.  

В акции примут участие представители волонтерского центра футбольного клуба «Зенит», которые помогут с упаковкой продуктовых наборов. Состав продуктовой корзины будет определен на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения. 

Ранее стало известно, что «Зенит» может сократить зарплаты футболистам и тренерам. 

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:16
Красавцы!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:11
Респект Зениту!!!
Не спартак
Не спартак
сегодня в 18:49
Хорошее дело.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:48
Молодцы
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