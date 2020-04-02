Линекер сделал пожертвование «Красному кресту» на борьбу с COVID-19

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сегодня, 18:38

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер сообщил, что сделал пожертвование «Красному кресту» на сумму 140 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом:

Решил пожертвовать зарплату за пару месяцев «Красному кресту». Они выполняют важную работу ради тех, кто наиболее уязвим в период пандемии. Чувствую себя везучим, что могу сделать это.

Также Линекер объявил о начале кампании по сбору 1 млн фунтов для «Красного креста». Ранее он поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был обнаружен COVID-19.