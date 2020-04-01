Шунин рассказал о помощи врачам со стороны «Динамо»

Голкипер «Динамо» рассказал, что он и его партнеры по команде решили помочь больнице в Коммунарке.

«Динамо» изначально хотело помочь в борьбе с коронавирусом многим больницам, в том числе и в Коммунарке. В клуб как раз обратились за помощью оттуда — были проблемы с зоной отдыха для медицинского персонала. Мне позвонил начальник команды, рассказал об идее помочь. Я сразу написал в командный чат: «Кто готов?» Согласились все — и русские ребята, и иностранцы. В итоге сделали всё очень быстро — подписали дополнительное соглашение, по которому определённый процент от зарплаты каждого футболиста «Динамо» пойдёт на решение этой проблемы. Ситуация ведь крайне тяжёлая, новых больных привозят каждый день, врачи там практически живут.

Остальным командам предлагаю поступить так же — если будет возможность, помочь в этот непростой момент, так как болеет очень много людей.