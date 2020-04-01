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Шунин рассказал о помощи врачам со стороны «Динамо»

сегодня, 18:25

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что он и его партнеры по команде решили помочь больнице в Коммунарке.

«Динамо» изначально хотело помочь в борьбе с коронавирусом многим больницам, в том числе и в Коммунарке. В клуб как раз обратились за помощью оттуда — были проблемы с зоной отдыха для медицинского персонала. Мне позвонил начальник команды, рассказал об идее помочь. Я сразу написал в командный чат: «Кто готов?» Согласились все — и русские ребята, и иностранцы. В итоге сделали всё очень быстро — подписали дополнительное соглашение, по которому определённый процент от зарплаты каждого футболиста «Динамо» пойдёт на решение этой проблемы. Ситуация ведь крайне тяжёлая, новых больных привозят каждый день, врачи там практически живут.

Остальным командам предлагаю поступить так же — если будет возможность, помочь в этот непростой момент, так как болеет очень много людей.  

Отметим, ранее стало известно, что агент Мино Райола мобилизовал своих клиентов на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 18:45
Над Крыльями сгущаются грозовые тучи
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:42
динамики молодцы
drug01
drug01
сегодня в 18:41
Спасибо за помощь....
beefs
beefs
сегодня в 18:39
молодцы ребята
drug01
drug01 ответил ДАША Д
сегодня в 18:30
Спасибо им.
Опять второй!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:26
Спасибо им.
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