Абрамович поможет французской коммуне Антиб в борьбе с коронавирусом

Владелец «Челси» Роман Абрамович окажет помощь властям французской коммуны Антиб в борьбе с коронавирусом. Российский бизнесмен владеет в коммуне семью гектарами земли и знаменитой виллой «Шато де ла Круа», где он регулярно останавливается.
Ранее сообщалось, что Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам отель у стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж».
Так что глупо грешить только на один ветер при простуде, когда иммунитет ни к чёрту...
Так что глупо грешить только на один ветер при простуде, когда иммунитет ни к чёрту...