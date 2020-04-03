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Абрамович поможет французской коммуне Антиб в борьбе с коронавирусом

03 апреля 2020, 21:09

Владелец «Челси» Роман Абрамович окажет помощь властям французской коммуны Антиб в борьбе с коронавирусом. Российский бизнесмен владеет в коммуне семью гектарами земли и знаменитой виллой «Шато де ла Круа», где он регулярно останавливается.

Ранее сообщалось, что Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам отель у стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж».

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galem72
galem72 ответил Юрий Сенатов 1
04 апреля в 14:29
А продолжилась, устаканилась, подружилась и окрепла при плешивом за все его 20 лет воровства. Алкаш был всего 6 лет еле как у власти, а этот почти 21 год плотно, целенаправленно, динамично и без стыда выстраивает воровскую вертикаль с офшорами и всякими кошельками-виолончелистами.
Так что глупо грешить только на один ветер при простуде, когда иммунитет ни к чёрту...
galem72
galem72 ответил Юрий Сенатов 1
04 апреля в 09:55
Слишком однобоко винить алкаша во всех грехах государства. Он напакостил лишь на частичку по сравнению с плешивой нечистью, которая всё устаканила, отвертикалила, узаконила и поставила на поток, нарекая всё это воровство стабильностью.
galem72
galem72
04 апреля в 09:52
Еврейский кошелёк плешивого поступает точно так же, как и его кремлёвский хозяин — кормит и помогает Западу во время всеобщей чумы, воруя у духовных скреп.
112910415
112910415
04 апреля в 04:47
пусть каждый поможет хоть кому-то
Caniggia
Caniggia
03 апреля в 23:14
Похоже, помогать простому русскому народу - это самое последнее и позорное дело для всех воров, олигархов и бандитов, разграбивших страну и народ, включая главаря Пупкина.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
03 апреля в 23:03
Своровал в России ,а помогает англосаксам и лягушатникам,логично,путинская власть активизировалась с помощью ,странам запада ,на случай побега из России ,рассчитывают ,там и схоронится.
dimagas2
dimagas2 ответил Юрий Сенатов 1
03 апреля в 22:54
Ну так почему при пуйле при делах остались?)))Даже нарастили капитал)))
VIPded
VIPded
03 апреля в 22:52
Им нужнее...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Еноты за Арсенал
03 апреля в 21:59
Какой своей страны? Он много раз подчеркивал, что он еврей в первую очередь.)
Да без разницы. Еврей - пусть бы евреям помог. Или англичанином хочет стать за заслуги перед их отечеством?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Ангел неБесГрешен
03 апреля в 21:51
Горе -патриот своей страны. Только за гектары свои печётся да перед наглосаксами прогибается. Нет чтобы россиянам помочь...
Какой своей страны? Он много раз подчеркивал, что он еврей в первую очередь.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 21:47
Горе -патриот своей страны. Только за гектары свои печётся да перед наглосаксами прогибается. Нет чтобы россиянам помочь...
ДСА
ДСА
03 апреля в 21:41
Сорит деньгами в загранице.
Alprish
Alprish ответил beefs
03 апреля в 21:21
а умирать приедет в Россию...
Скорее в Израиль, на историческую родину.
Binger
Binger
03 апреля в 21:13
На деньги, сворованные в России.
beefs
beefs
03 апреля в 21:10
а умирать приедет в Россию...
wan7x8g5cv_w
wan7x8g5cv_w
03 апреля в 21:10
Хорошо.
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