Абрамович поможет французской коммуне Антиб в борьбе с коронавирусом

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03 апреля 2020, 21:09

Владелец «Челси» Роман Абрамович окажет помощь властям французской коммуны Антиб в борьбе с коронавирусом. Российский бизнесмен владеет в коммуне семью гектарами земли и знаменитой виллой «Шато де ла Круа», где он регулярно останавливается.

Ранее сообщалось, что Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам отель у стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж».