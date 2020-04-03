«Барселона» против досрочного завершения Ла Лиги

«Барселона» выступает против преждевременного завершения сезона в чемпионате Испании, несмотря на то, что клуб может досрочно стать чемпионом. Во-первых, каталонцы не хотят именно таким образом выигрывать титул, поскольку это не лучшим образом повлияет на их имидж. Во-вторых, «Барселона» не хочет нести огромные финансовые потери из-за отмены чемпионата. На одних только билетах клуб потеряет 16,5 млн евро, если пять последних домашних матчей не состоятся.
Напомним, что весь европейский футбол на данный момент находится на паузе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Недавно сообщалось, что первыми досрочно завершить сезон решили в Бельгии.
Отменил бы везде итоги чемпионата. Будто не было никаких игр.
А с сентября начать новый сезон!
Отменил бы везде итоги чемпионата. Будто не было никаких игр.
А с сентября начать новый сезон!
Хотя ВАР мешает им сильно в последнее время 😂😂
Хотя ВАР мешает им сильно в последнее время 😂😂