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«Барселона» против досрочного завершения Ла Лиги

03 апреля 2020, 19:04

«Барселона» выступает против преждевременного завершения сезона в чемпионате Испании, несмотря на то, что клуб может досрочно стать чемпионом. Во-первых, каталонцы не хотят именно таким образом выигрывать титул, поскольку это не лучшим образом повлияет на их имидж. Во-вторых, «Барселона» не хочет нести огромные финансовые потери из-за отмены чемпионата. На одних только билетах клуб потеряет 16,5 млн евро, если пять последних домашних матчей не состоятся.

Напомним, что весь европейский футбол на данный момент находится на паузе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Недавно сообщалось, что первыми досрочно завершить сезон решили в Бельгии.

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neomessi
neomessi
03 апреля в 23:44
Я бы на этот сезон вообще крест поставил бы!
Отменил бы везде итоги чемпионата. Будто не было никаких игр.
А с сентября начать новый сезон!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
03 апреля в 22:56
Реалу не выгодно доиграть чемпионат,потому что не смогут обвинить,что Барса фейковый чемпион,а так есть шанс обвинить,если сейчас обьявят чемпиона.Но Перес лучше Бартомеу и Месси,как человек.
explay-
explay-
03 апреля в 22:53
Ну это больше чем клуб, это вам не ювентусы и реалы.
JОKЕR
JОKЕR ответил NOVA
03 апреля в 22:27
хоть одно мужское решение!! ну даже если и завершат досрочно, надеюсь не признают барсу чемпионом!!
если признают, откажутся. инфа 100%.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
03 апреля в 21:10
Молодцы!
Ruslan3132
Ruslan3132
03 апреля в 20:29
неужели совесть появилась? Реал тоже ПРОТИВ.
3ton
3ton
03 апреля в 20:00
Реал был бы -ЗА . Там любят через кабинеты побеждать .
Хотя ВАР мешает им сильно в последнее время 😂😂
NOVA
NOVA
03 апреля в 19:43
хоть одно мужское решение!! ну даже если и завершат досрочно, надеюсь не признают барсу чемпионом!!
Alprish
Alprish
03 апреля в 19:23
Разумное решение.
ДАША Д
ДАША Д
03 апреля в 19:05
Они первые, им не выгодно.
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