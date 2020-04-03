«Барселона» против досрочного завершения Ла Лиги

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03 апреля 2020, 19:04

«Барселона» выступает против преждевременного завершения сезона в чемпионате Испании, несмотря на то, что клуб может досрочно стать чемпионом. Во-первых, каталонцы не хотят именно таким образом выигрывать титул, поскольку это не лучшим образом повлияет на их имидж. Во-вторых, «Барселона» не хочет нести огромные финансовые потери из-за отмены чемпионата. На одних только билетах клуб потеряет 16,5 млн евро, если пять последних домашних матчей не состоятся.

Напомним, что весь европейский футбол на данный момент находится на паузе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Недавно сообщалось, что первыми досрочно завершить сезон решили в Бельгии.