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Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

03 апреля 2020, 14:38

Личный самолет форварда «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюссельском аэропорту.

Самолет отправлялся в Тенерифе, но у него возникли технические неполадки. Неизвестно, был на борту Месси или нет. Аэропорт Брюсселя сохраняет конфиденциальность и не разглашает подробности инцидента.

Ранее Месси, объявивший о сокращении зарплат игроков в «Барсе» на время коронакризиса, попал на обложку L’Equipe в образе Че Гевары.

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Дрючик 76
Дрючик 76
04 апреля в 01:01
Берегите гномика!
cska minus
cska minus ответил Agamaga
03 апреля в 21:21
Бабки в офшоры переправлял Месси
За туалетной бумагой и гречкой летал.
Потому что в другой части засранец Рональда все скупил.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
03 апреля в 19:58
Самолёт беспилотник;)
Belgie2020
Belgie2020
03 апреля в 19:08
Бруссель сохраняет конфиденциальность и не разглашает подробности инцидента)
А вооон принцы Англии заявляют что у них коронавирус бла бла и никакой конфидециальности какой же bulshit this world
Суеверный
Суеверный
03 апреля в 17:24, ред.
Месси в прикиде Че Геваро (Гевара -Ernesto Che Guevara) это супер. Сохраню. Оригинал (без Месси) был у меня над кроватью в общаге НГУ (шестерка) на Пирогова., вроде 12-ть.. Могу и попутать, это было давно.
cska vperiod
cska vperiod
03 апреля в 16:50
Гном решил бабло вывезти.
Agamaga
Agamaga
03 апреля в 16:33
Бабки в офшоры переправлял Месси
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
03 апреля в 16:08
Нарушитель карантина.
cevin cigan
cevin cigan
03 апреля в 15:55
Куда вас только черти носят во время карантина? Сто пудов в Брюссель "камешки" на огранку привёз!
Аpбитр
Аpбитр ответил DEIVID 2
03 апреля в 15:44
Объясните мне причину бана DEIVID.
Добрый день.

5.1 личное оскорбление пользователя
(что ты просто персофан Роналду."что ты адекватно оценивать не в состоянии)

Вопрос бана закрыт.
DEIVID 2
DEIVID 2
03 апреля в 15:38
Объясните мне причину бана DEIVID.
ДАША Д
ДАША Д
03 апреля в 15:35
Странно, вроде в небе пусто.
andrefino13
andrefino13 ответил Антиспамм
03 апреля в 15:26, ред.
Меська дебоширил на борту.
Когда будет закон, за уголовную ответственность за утятину, в моем понимании демократия - это адекватное отношение к жизни, а не вседозволенность.?
Caniggia
Caniggia
03 апреля в 15:07
Наши люди в булочную на самолётах не летают!
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 15:05
Не надо на обслуге экономить.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 14:52
заправили топливом из аравийской нефти?а надо бы из российской!
311
311
03 апреля в 14:50, ред.
На карантин его, нех летать!)
Антиспамм
Антиспамм
03 апреля в 14:41
Меська дебоширил на борту.
beefs
beefs
03 апреля в 14:39
ребята, берегите себя!
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