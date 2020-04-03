Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

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03 апреля 2020, 14:38

Личный самолет форварда «Барселоны» совершил вынужденную посадку в Брюссельском аэропорту.

Самолет отправлялся в Тенерифе, но у него возникли технические неполадки. Неизвестно, был на борту Месси или нет. Аэропорт Брюсселя сохраняет конфиденциальность и не разглашает подробности инцидента.

Ранее Месси, объявивший о сокращении зарплат игроков в «Барсе» на время коронакризиса, попал на обложку L’Equipe в образе Че Гевары.