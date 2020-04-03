Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Личный самолет форварда «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюссельском аэропорту.
Самолет отправлялся в Тенерифе, но у него возникли технические неполадки. Неизвестно, был на борту Месси или нет. Аэропорт Брюсселя сохраняет конфиденциальность и не разглашает подробности инцидента.
Ранее Месси, объявивший о сокращении зарплат игроков в «Барсе» на время коронакризиса, попал на обложку L’Equipe в образе Че Гевары.
Потому что в другой части засранец Рональда все скупил.
Потому что в другой части засранец Рональда все скупил.
А вооон принцы Англии заявляют что у них коронавирус бла бла и никакой конфидециальности какой же bulshit this world
А вооон принцы Англии заявляют что у них коронавирус бла бла и никакой конфидециальности какой же bulshit this world
5.1 личное оскорбление пользователя
(что ты просто персофан Роналду."что ты адекватно оценивать не в состоянии)
Вопрос бана закрыт.
5.1 личное оскорбление пользователя
(что ты просто персофан Роналду."что ты адекватно оценивать не в состоянии)
Вопрос бана закрыт.