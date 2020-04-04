Маньяков: «На снижение зарплат нужно идти, чтобы существовала вся система»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал сокращение зарплат футболистов в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Если снижение зарплаты обусловлено реальной экономической ситуацией, а не просто желанием руководителя заработать себе орден, это понятно. На снижение нужно идти, чтобы существовала вся индустрия. Сейчас по нашим ребятам клубы будут выходить с предложениями. Конечно, надо договариваться, другого выхода у нас нет. Мы все заложники пандемии, я к этому отношусь с пониманием.

Каждый случай индивидуален, все зависит от того, какие будут предложения. Например, клубы на три месяца опускают зарплату, а потом в полном объеме выплачивают, либо сокращение на весь срок контракта. Предложение клуба о снижении зарплаты должно быть, и только после этого будем принимать какие-то решения.

Не только на российский футбол, но и на мировой, наверное, не будут выделяться такие большие деньги, как раньше. Все просядет, страдает мировая экономика. Нас не зря закрыли от Европы и всего мира — имею в виду именно область футбола.