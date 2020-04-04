Маньяков: «На снижение зарплат нужно идти, чтобы существовала вся система»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал сокращение зарплат футболистов в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.
Если снижение зарплаты обусловлено реальной экономической ситуацией, а не просто желанием руководителя заработать себе орден, это понятно. На снижение нужно идти, чтобы существовала вся индустрия. Сейчас по нашим ребятам клубы будут выходить с предложениями. Конечно, надо договариваться, другого выхода у нас нет. Мы все заложники пандемии, я к этому отношусь с пониманием.
Каждый случай индивидуален, все зависит от того, какие будут предложения. Например, клубы на три месяца опускают зарплату, а потом в полном объеме выплачивают, либо сокращение на весь срок контракта. Предложение клуба о снижении зарплаты должно быть, и только после этого будем принимать какие-то решения.
Не только на российский футбол, но и на мировой, наверное, не будут выделяться такие большие деньги, как раньше. Все просядет, страдает мировая экономика. Нас не зря закрыли от Европы и всего мира — имею в виду именно область футбола.
Если все сократится, то сократится и расходная часть. Если для участия в РПЛ нужно было от 600 миллионов до миллиарда рублей, то сейчас эта цифра может уменьшиться, на 400-600 можно будет играть. Снизят общую планку. Зарплаты в РПЛ упадут однозначно, топовые легионеры уже не приедут. Надо посмотреть еще, как в других странах все будет происходить. Там от рыночных механизмов больше зависит, чем у нас. Завершение сезона в РПЛ? Нужно будет смотреть рекомендации ФИФА и УЕФА. Надо понимать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. И от этого отталкиваться, может, и не до футбола будет вообще. А если пик коронавируса спадет, и временные рамки позволять доиграть чемпионат, то это, конечно, нужно делать.