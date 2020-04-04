«Ливерпуль» отправил часть персонала в отпуск с полным сохранением зарплаты

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04 апреля 2020, 18:22

Пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте сообщает, что руководство клуба отправило в отпуск часть персонала из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

В клубе отмечают, что зарплата сотрудников будет сохранена в полном объеме, так как в «Ливерпуле» не хотят, чтобы их персонал оказался в сложном финансовом положении.