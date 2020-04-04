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«Ливерпуль» отправил часть персонала в отпуск с полным сохранением зарплаты

04 апреля 2020, 18:22

Пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте сообщает, что руководство клуба отправило в отпуск часть персонала из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

В клубе отмечают, что зарплата сотрудников будет сохранена в полном объеме, так как в «Ливерпуле» не хотят, чтобы их персонал оказался в сложном финансовом положении.

Однако по информации британских СМИ, клуб оплатит лишь 20% от зарплаты работников, 80% будет оплачено британским правительством с помощью антикризисной программы.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:33
Все бы так заботились
Binger
Binger
04 апреля в 19:39
Достойно поступили.
7hz_sx7kbt_5
7hz_sx7kbt_5
04 апреля в 19:18
Хорошо, что так, а то бы уволили...
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 18:41
всё как и должно быть
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 18:31
Богатые так могут, им и помогают.
beefs
beefs
04 апреля в 18:25
вот так правительство, а говорят...
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