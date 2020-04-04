«Ливерпуль» отправил часть персонала в отпуск с полным сохранением зарплаты

Пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте сообщает, что руководство клуба отправило в отпуск часть персонала из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.
В клубе отмечают, что зарплата сотрудников будет сохранена в полном объеме, так как в «Ливерпуле» не хотят, чтобы их персонал оказался в сложном финансовом положении.
Однако по информации британских СМИ, клуб оплатит лишь 20% от зарплаты работников, 80% будет оплачено британским правительством с помощью антикризисной программы.