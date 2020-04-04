4 клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса

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04 апреля 2020, 04:47

13 профессиональных клубов Германии могут стать банкротами из-за кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.

Как утверждает источник, один клуб первой Бундеслиги рискует стать банкротом в мае, если к тому времени не возобновится чемпионат, а три клуба – в июне. Такая же угроза нависла над 9 клубами из второй Бундеслиги.

Напомним, футбольный сезон в Германии официально приостановлен до 30 апреля. По слухам, оба чемпионата могут возобновиться в начале мая.