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4 клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса

04 апреля 2020, 04:47

13 профессиональных клубов Германии могут стать банкротами из-за кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.

Как утверждает источник, один клуб первой Бундеслиги рискует стать банкротом в мае, если к тому времени не возобновится чемпионат, а три клуба – в июне. Такая же угроза нависла над 9 клубами из второй Бундеслиги.

Напомним, футбольный сезон в Германии официально приостановлен до 30 апреля. По слухам, оба чемпионата могут возобновиться в начале мая.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил dzvinka
04 апреля в 12:40, ред.
зато с сарделиной, ворующей игроков через свободные трансферы, у этих самых клубов, все будет впорядке. наверное они рады за свою бундеслигу.
Так это всегда так по время кризисов.

Кризисы выгодны самым сильным игрокам. Мелкие игроки банкротятся, крупные за копейки забирают их активы. Кризисы вычищают всякие стартапы и низкомаржинальных (тех, кто рассчитывает на маленький процент прибыли) игроков.

Например, сейчас, когда ужасный удар нанесен по авиации, British Airways заблокировал выделение больших субсидий британским компаниям от правительства. Ибо у них 12 миллиардов кеша на руках сейчас, что позволит им спокойно пережить кризис, а конкуренты им нужны мертвыми, а не живыми. Им не нужно, чтобы лоукостерам, у которых в бизнес-модель не заложены простои, дали выжить. Им нужны их самолеты с торгов аукционов со скидками и их банкротства.

Понимаешь теперь, что "Бавария" скоро пополнится новыми хорошими игроками задешево?)
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 11:41
Наделал делов этот ужасный микроб.
dimagas2
dimagas2
04 апреля в 10:59
Клубы 3-го ранга может быть.Вон Славия недавно распустила всю команду.
dzvinka
dzvinka
04 апреля в 10:48, ред.
зато с сарделиной, ворующей игроков через свободные трансферы, у этих самых клубов, все будет впорядке. наверное они рады за свою бундеслигу.
particular
particular
04 апреля в 09:26, ред.
Кризис соберёт свой неумолимый оброк...
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 07:51
Ещё один нежданчик вирус натворил
112910415
112910415
04 апреля в 07:15
найдут возможности - предложат кредиты, рассрочки, безвозмездную помощь ( были уже прецеденты )
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 06:54
Слабые сойдут с футбольного Олимпа.
shlomo
shlomo
04 апреля в 06:08
Офигеть....
Mangur
Mangur
04 апреля в 05:58
Без комментариев
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 04:52
Не допустят немецкие богачи.
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