4 клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса

13 профессиональных клубов Германии могут стать банкротами из-за кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.
Как утверждает источник, один клуб первой Бундеслиги рискует стать банкротом в мае, если к тому времени не возобновится чемпионат, а три клуба – в июне. Такая же угроза нависла над 9 клубами из второй Бундеслиги.
Напомним, футбольный сезон в Германии официально приостановлен до 30 апреля. По слухам, оба чемпионата могут возобновиться в начале мая.
Кризисы выгодны самым сильным игрокам. Мелкие игроки банкротятся, крупные за копейки забирают их активы. Кризисы вычищают всякие стартапы и низкомаржинальных (тех, кто рассчитывает на маленький процент прибыли) игроков.
Например, сейчас, когда ужасный удар нанесен по авиации, British Airways заблокировал выделение больших субсидий британским компаниям от правительства. Ибо у них 12 миллиардов кеша на руках сейчас, что позволит им спокойно пережить кризис, а конкуренты им нужны мертвыми, а не живыми. Им не нужно, чтобы лоукостерам, у которых в бизнес-модель не заложены простои, дали выжить. Им нужны их самолеты с торгов аукционов со скидками и их банкротства.
Понимаешь теперь, что "Бавария" скоро пополнится новыми хорошими игроками задешево?)
Кризисы выгодны самым сильным игрокам. Мелкие игроки банкротятся, крупные за копейки забирают их активы. Кризисы вычищают всякие стартапы и низкомаржинальных (тех, кто рассчитывает на маленький процент прибыли) игроков.
Например, сейчас, когда ужасный удар нанесен по авиации, British Airways заблокировал выделение больших субсидий британским компаниям от правительства. Ибо у них 12 миллиардов кеша на руках сейчас, что позволит им спокойно пережить кризис, а конкуренты им нужны мертвыми, а не живыми. Им не нужно, чтобы лоукостерам, у которых в бизнес-модель не заложены простои, дали выжить. Им нужны их самолеты с торгов аукционов со скидками и их банкротства.
Понимаешь теперь, что "Бавария" скоро пополнится новыми хорошими игроками задешево?)