Кошелёк или жизнь. Как клубы платят зарплаты во время чумы?

«Соккер.ру» — об изменениях в европейских клубах во время локдауна.
Заработная плата футболистов часто достигает астрономических значений, что в современном футбольном мире порой становится проблемой и в «мирное время»: клубы взваливают на себя слишком много финансовых обязательств, нарушают баланс между зарплатной ведомостью и доходами, увязают в кредитах и попадают под удар ФФП УЕФА. Во время коронавирусного локдауна все гораздо хуже: поток доходов иссякает, а обязательства остаются прежними. Впрочем, как мы видим, многие клубы в это трудное время договариваются со своими футболистами и персоналом о временном сокращении зарплат. Посмотрим, кто это уже сделал в топ-5 европейских лиг.
Английская Премьер-Лига
В Англии пока ни один клуб не объявил о снижении зарплат или заморозке выплат игрокам. Однако известно, что «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Норвич» отправили часть сотрудников офисов и других работников в отпуска без содержания. Речь идет о людях, которые работают не по контрактам. К примеру, на сайте «Тоттенхэма» говорится о 550 директорах и работниках, часть из них потеряет 20% от зарплаты за апрель и май, но большинство отправятся в бессрочные отпуска без выплаты жалованья, предусмотренные британским законодательством, однако сохранят за собой рабочие места.
Многие критикуют подобные решения, указывая на пропасть в зарплатах простых служащих и, например, Харри Кейна, который зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю. Не логичнее ли первыми подставить под удар богатых футболистов? Даниэль Леви не против, но он хочет дождаться общего решения АПЛ и ПФА, и многие считают так же: мол, Премьер-Лига сообща с ассоциациями футболистов и тренеров должна прийти к единому для всех клубов решению и дать команду: снижайте зарплаты на столько-то процентов. АПЛ действительно хочет заставить клубы сократить зарплаты на 25%, но исполнительный директор Профессиональной футбольной ассоциации Грег Тейлор четко обозначил позицию профсоюза:
Мы не намерены поддерживать общее решение о снижении зарплат игроков, однако не препятствуем отдельным клубам выбирать свой путь и договариваться с футболистами.
Испанская Ла Лига
В Испании громче всех выступила «Барселона», чьи футболисты пошли на 70-процентное снижение зарплат, кроме того, взяли на себя обязательства сделать взносы, чтобы рядовые сотрудники клуба могли получать полное жалованье. Помимо «Барсы», «Эспаньол» и «Атлетико» договорились со своими футболистами об аналогичном снижении зарплат на период коронавирусной паузы, ожидается, что в ближайшее время примеру первопроходцев последуют и другие испанские клубы, в том числе мадридский «Реал».
«Королевский клуб» финансово устойчив, и Флорентино Перес поначалу не собирался урезать зарплаты футболистам и баскетболистам, на которых «сливочные» суммарно тратят почти 800 млн евро в год, однако после решений в «Барселоне» и «Атлетико» в «Реале» пересмотрели первоначальную позицию и сейчас находятся в начальной стадии переговоров со спортсменами, а вот «Вальядолид», которым владеет Роналдо, отказался не только от тестов на коронавирус в пользу нуждающихся, но и от снижения зарплат футболистам и персоналу.
Итальянская Серия A
Серия A – первая европейская лига, которая была приостановлена из-за вспышки коронавируса, эпидемиологическая ситуация в Италии остается тяжелой. Общих решений в Серии A принято не было, но некоторые клубы уже объявили о соглашениях с футболистами, которые пошли навстречу в этой непростой ситуации.
В частности, договорился со своими игроками «Ювентус». Криштиану Роналду и его партнеры отказались от части доходов за март, апрель, май и июнь. Эта мера позволит «Старой Синьоре» сэкономить за этот срок 90-100 миллионов евро. «Милан» и «Интер» заявили о своей готовности последовать примеру «Юве», но договоренности пока не достигнуты.
Немецкая Бундеслига
Как и следовало ожидать, дисциплинированные немцы делают все четко и быстро. Первыми пошли на понижение зарплаты футболисты гладбахской «Боруссии», вскоре примеру «жеребцов» последовали «Вердер», «Шальке», «Унион», «Вольфсбург» и «Байер». От 20% зарплаты отказались футболисты «Баварии» и дортмундской «Боруссии», в ближайшее время будут поступать сообщения от других клубов. Все понимают, что футбол столкнулся с исключительными обстоятельствами, и чтобы преодолеть коронакризис, каждый должен внести свой вклад, в том числе финансовый.
Французская Лига 1
Общее решение о снижении зарплат в Лиге 1 так и осталось нереализованной идеей, которую готов был поддержать даже президент ПСЖ, но никто не мешает клубам договариваться на местах. Первопроходцем стал «Амьен», договорившийся с футболистами и персоналом о снижении зарплат на 16%, «Лион» и «Марсель» воспользовались санкционированным на государственном уровне пунктом о снижении на 30%. Боссы ПСЖ тоже этого хотят, однако ситуация затруднена тем, что многие звезды первой команды разлетелись по родным странам без разрешения клуба.
P.S. Соль на рану местным задротам... НЕВЕРИМ!! МЕСИ ДОИТ БАРСЕЛОНУУ И ТРЕБУЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ВА ВРЕМЯ КАРАНТИНА!!!! ЗАЗАЗАЗЗА
P.S. Соль на рану местным задротам... НЕВЕРИМ!! МЕСИ ДОИТ БАРСЕЛОНУУ И ТРЕБУЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ВА ВРЕМЯ КАРАНТИНА!!!! ЗАЗАЗАЗЗА