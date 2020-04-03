Кошелёк или жизнь. Как клубы платят зарплаты во время чумы?

1585919445

вчера, 16:10

«Соккер.ру» — об изменениях в европейских клубах во время локдауна.

Заработная плата футболистов часто достигает астрономических значений, что в современном футбольном мире порой становится проблемой и в «мирное время»: клубы взваливают на себя слишком много финансовых обязательств, нарушают баланс между зарплатной ведомостью и доходами, увязают в кредитах и попадают под удар ФФП УЕФА . Во время коронавирусного локдауна все гораздо хуже: поток доходов иссякает, а обязательства остаются прежними. Впрочем, как мы видим, многие клубы в это трудное время договариваются со своими футболистами и персоналом о временном сокращении зарплат. Посмотрим, кто это уже сделал в топ-5 европейских лиг.

Английская Премьер-Лига

В Англии пока ни один клуб не объявил о снижении зарплат или заморозке выплат игрокам. Однако известно, что «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Норвич» отправили часть сотрудников офисов и других работников в отпуска без содержания. Речь идет о людях, которые работают не по контрактам. К примеру, на сайте «Тоттенхэма» говорится о 550 директорах и работниках, часть из них потеряет 20% от зарплаты за апрель и май, но большинство отправятся в бессрочные отпуска без выплаты жалованья, предусмотренные британским законодательством, однако сохранят за собой рабочие места.

Многие критикуют подобные решения, указывая на пропасть в зарплатах простых служащих и, например, Харри Кейна, который зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю. Не логичнее ли первыми подставить под удар богатых футболистов? Даниэль Леви не против, но он хочет дождаться общего решения АПЛ и ПФА, и многие считают так же: мол, Премьер-Лига сообща с ассоциациями футболистов и тренеров должна прийти к единому для всех клубов решению и дать команду: снижайте зарплаты на столько-то процентов. АПЛ действительно хочет заставить клубы сократить зарплаты на 25%, но исполнительный директор Профессиональной футбольной ассоциации Грег Тейлор четко обозначил позицию профсоюза:

Мы не намерены поддерживать общее решение о снижении зарплат игроков, однако не препятствуем отдельным клубам выбирать свой путь и договариваться с футболистами.

Испанская Ла Лига

В Испании громче всех выступила «Барселона», чьи футболисты пошли на 70-процентное снижение зарплат, кроме того, взяли на себя обязательства сделать взносы, чтобы рядовые сотрудники клуба могли получать полное жалованье. Помимо «Барсы», «Эспаньол» и «Атлетико» договорились со своими футболистами об аналогичном снижении зарплат на период коронавирусной паузы, ожидается, что в ближайшее время примеру первопроходцев последуют и другие испанские клубы, в том числе мадридский «Реал».

«Королевский клуб» финансово устойчив, и Флорентино Перес поначалу не собирался урезать зарплаты футболистам и баскетболистам, на которых «сливочные» суммарно тратят почти 800 млн евро в год, однако после решений в «Барселоне» и «Атлетико» в «Реале» пересмотрели первоначальную позицию и сейчас находятся в начальной стадии переговоров со спортсменами, а вот «Вальядолид», которым владеет Роналдо, отказался не только от тестов на коронавирус в пользу нуждающихся, но и от снижения зарплат футболистам и персоналу.

Итальянская Серия A

Серия A – первая европейская лига, которая была приостановлена из-за вспышки коронавируса, эпидемиологическая ситуация в Италии остается тяжелой. Общих решений в Серии A принято не было, но некоторые клубы уже объявили о соглашениях с футболистами, которые пошли навстречу в этой непростой ситуации.

В частности, договорился со своими игроками «Ювентус». Криштиану Роналду и его партнеры отказались от части доходов за март, апрель, май и июнь. Эта мера позволит «Старой Синьоре» сэкономить за этот срок 90-100 миллионов евро. «Милан» и «Интер» заявили о своей готовности последовать примеру «Юве», но договоренности пока не достигнуты.

Немецкая Бундеслига

Как и следовало ожидать, дисциплинированные немцы делают все четко и быстро. Первыми пошли на понижение зарплаты футболисты гладбахской «Боруссии», вскоре примеру «жеребцов» последовали «Вердер», «Шальке», «Унион», «Вольфсбург» и «Байер». От 20% зарплаты отказались футболисты «Баварии» и дортмундской «Боруссии», в ближайшее время будут поступать сообщения от других клубов. Все понимают, что футбол столкнулся с исключительными обстоятельствами, и чтобы преодолеть коронакризис, каждый должен внести свой вклад, в том числе финансовый.

Французская Лига 1