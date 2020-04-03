Кан: «Правление, тренеры и игроки „Баварии“ откажутся от 20% зарплаты»

Легендарный вратарь «Баварии», ныне член правления клуба рассказал о мерах, предпринимаемых мюнхенцами в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.

В экстремальных ситуациях, таких, как текущий кризис с коронавирусом, привычный образ жизни меняется. Наряду с ежедневными виртуальными совещаниями мы также организовали команду, координирующую особые задачи в этой непривычной ситуации. Всё это происходит при согласовании со всеми членами правления, нашей дирекцией и сотрудниками «Баварии».

Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не всё равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о «Баварии» как о семье.

Речь идёт о защите и здоровье всех работников, а также их семей. Помимо этого клуб должен принимать во внимание экономические вызовы. Речь идёт о том, чтобы минимизировать потенциальные последствия кризиса для клуба и футбола в целом. Кризисам характерна динамика, которая требует от нас невероятной гибкости и умения каждый день анализировать события по-новому.