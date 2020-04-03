ГлавнаяНовости

Кан: «Правление, тренеры и игроки „Баварии“ откажутся от 20% зарплаты»

сегодня, 07:51

Легендарный вратарь «Баварии», ныне член правления клуба Оливер Кан рассказал о мерах, предпринимаемых мюнхенцами в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.

В экстремальных ситуациях, таких, как текущий кризис с коронавирусом, привычный образ жизни меняется. Наряду с ежедневными виртуальными совещаниями мы также организовали команду, координирующую особые задачи в этой непривычной ситуации. Всё это происходит при согласовании со всеми членами правления, нашей дирекцией и сотрудниками «Баварии».

Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не всё равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о «Баварии» как о семье.

Речь идёт о защите и здоровье всех работников, а также их семей. Помимо этого клуб должен принимать во внимание экономические вызовы. Речь идёт о том, чтобы минимизировать потенциальные последствия кризиса для клуба и футбола в целом. Кризисам характерна динамика, которая требует от нас невероятной гибкости и умения каждый день анализировать события по-новому.

Ранее о сокращении зарплат футболистов и тренерского штаба на 70% объявил «Атлетико».

Все новости
«Тоттенхэм» намерен значительно сократить трансферный бюджет на лето
Сегодня, 00:58 Комментарии4
«Рубин» и «Уфа» намерены сократить зарплату игроков на 50%
Вчера, 23:28 Комментарии17
Медведев: «„Зенит“ до конца недели объявит о сокращении зарплат»
Вчера, 21:55 Комментарии10
«Слуцк» объявил о начале краудфандинга
Вчера, 20:12 Комментарии6
Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру
Вчера, 18:32 Комментарии30
Футболисты и тренеры «Атлетико» согласились сократить зарплаты на 70%
Вчера, 18:27 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 08:26
Скромненько... Атлетико на 70% решились.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:16
У них зарплаты большие, суммы будут приличные.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:52
Маловато будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100