Экспресс-тест. «Спартак» тратил столько же, как «Зенит»?

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вчера, 13:00

Вместе с «Соккер.ру» оцените саркастичный отзыв Романа Широкова.

Роман Николаевич играл и за тех, и за этих, видел клубы изнутри. Знаменитый циник не согласен с определением Уткина, что «Зенит» — «империя зла». Широков также задает логичный вопрос: если газ – народное достояние, то нефть, с которой кормится «Спартак», тогда не народная?

Понятно, что есть разница в юридическом оформлении компаний-спонсоров – одна вроде как частная, а вторая – с контрольным пакетом акций у государства. Но кого пытаются обмануть? На данный момент все крупные корпорации не принадлежат, но контролируются из одного мозгового центра. Кто наивно думает о независимости – далеко не убежит.

Невозможно установить водораздел по линии «государственные деньги» против «частного капитала» при оценке вливаний в «Зенит» и «Спартак». Все давно, хотя и ненадежно переплетено. Миллер с партнерами тоже может сказать, что «Газпром» тратит деньги их частной доли, как Алекперов и Федун – отдают футболистам личную прибыль после уплаты налогов.

Но что точно — и «Спартак», и «Зенит» купались в деньгах. И куда интереснее спор не о бюджетной игле, а о выхлопе после вливаний. Если найдем разницу в финансировании «Спартака» и «Зенита», то будет ли она равна разнице по трофеям? Широков ведь правильно сформулировал вторую часть после спорной первой: «Деньги клубы тратят примерно одинаково, но разница в трофеях большая».

Давайте считать достижения. С 2004 года у «Спартака» два трофея – чемпионство и Суперкубок России. У «Зенита» за тот же период – 5 чемпионств (и светит шестое), 2 Кубка России, 4 победы в Суперкубке, 1 Кубок УЕФА и 1 победа в Суперкубке УЕФА над МЮ . Итого получается счет 13:2 в пользу Санкт-Петербурга. Очевидно, что москвичи не смогут оправдать траты на футбольный клуб «Спартак», если они соразмерны с расходами северян.

Например, когда «Зенит» впервые стал чемпионом России, то на него потратили 70 млн долларов. И Федун в то время открыто называл сумму – 50 млн долларов на «Спартак» за год. Через десять лет в 2017-м петербуржцы могли потратить куда большие деньги – в районе 180 млн долларов, а отставание «красно-белых» не было критическим – 120-135 млн хватало, чтобы соперничать с «Зенитом», особенно с учетом, как много у петербуржцев пустых трат.

Все говорят об огромном бюджете команды Семака, но давайте оценим вливания в игроков. «Зенит» с 2007 года потратил на новичков 568 млн евро, а «Спартак» — 302. То есть Широков уже неправ, когда говорит об одинаковых тратах, ведь есть существенная разница. Вместе с тем, если учесть удачные продажи, которых у «Зенита» больше, отрицательные балансы уже скромнее по объемам — 116 млн евро убытков у «Спартака», и 284 млн евро – у конкурента.

Это более чем двукратная разница, но разве есть аналогичная по бюджетам? Нет, «Спартак» всегда отставал, но никогда не отставал в 2-3 раза. И зарплаты футболистов в московском клубе всегда были ниже. Иначе не ушел бы Дзюба в «Зенит» свободным агентом. Может, нет никакой разницы? Есть, ведь Широков забыл еще одну важную деталь. «Открытие Арена» обошлась в 14.5 млрд рублей – по словам Леонида Федуна, «Газпром Арена» стоила «Зениту» 49 рублей за 49 лет аренды.

Получается, если бы чемпионам пришлось потратить не 43 миллиарда на стадион, а хотя бы 20, то трансферные возможности клуба срезались бы минимум вдвое. По старому курсу о невероятных деньгах, сопоставимых с тратами «Зенита» на новичков за последние тридцать лет. У петербуржцев все-таки есть секреты, если начинаем сравнивать их бюджет с расходами «Спартака». Вместе с тем, 14.5 миллиарда рублей отбрасывают москвичей не так далеко на отрезке в тринадцать лет.

Кроме того, стадион появился осенью 2014 года, а заложен за семь лет до этого, расходы «размазались» на долгие годы, отщипывая от клубного бюджета примерно по 2 миллиарда рублей. Но разрыв рос. И когда Широков говорит, что «Спартак» и «Зенит» «тратят примерно одинаково», то ошибается. Петербуржцы, в принципе, никогда тщательно не скрывали бюджет – Митрофанов часто называл точные суммы, поэтому можно посчитать все траты с 2007 года.

По самым скромным оценкам получается 1.8 миллиарда долларов за 13 лет. На «Спартак» владельцы «Лукойла» потратили примерно столько же с 2004 года, но стадион им обошелся – с учетом колебаний курса, примерно в 500 млн. То есть отставание москвичей от «Зенита» составляет как раз те полмиллиарда. В результате можем сделать выводы о разнице в финансах двух известных клубов.

Во-первых, «Спартак» так часто не переплачивал за футболистов – Тиль стал рекордным подписанием. Во-вторых, на клуб в целом тратили меньше, ведь бюджет москвичей всегда был ниже. И его заметную часть съедали расходы на стадион. Разница по возможностям получается в 25-30 %, но она вряд ли оправдывает неэффективность «красно-белых», ведь у ЦСКА бюджет почти в три раза ниже, чем у «Зенита», «армейцы» тоже построили стадион, но взяли с 2004 года 19 трофеев против 13 у северян.

Широков точно ошибся, допустив, что траты клубов Федуна и Миллера одинаковые – это не так, структура разная и фактор стадиона важен. Но экс-хавбек прав в той части, где про трофеи – только у «Зенита» их достаточно, учитывая расходы. Впрочем, заявление Романа, якобы петербуржцы успешно ведут бизнес, немного наивное. Только на бумаге зарабатывают – сам Медведев подтверждает, что проценты доходов в дни матчей и от ТВ в общей структуре смешные, клуб живет за счет спонсора.

Не будет «Газпрома» — не будет успехов на поле, что повлияет на интерес других рекламодателей и народа. У «Спартака» та же история. Если вдруг «Лукойл» перейдет от Алекперова в ближайшие месяцы другому человеку, а этому человеку футбол не интересен – например, симпатизирует ЦСКА , то никакие «заработки» не спасут «красно-белых». У «Зенита» та же схема – урезание финансирования мгновенно сменит статус.

Широков прав в части о неэффективности трат москвичей. Все об этом говорят, в том числе – фанаты «Спартака». Имея царские условия, футболисты и менеджеры могли куда чаще радовать трофеями. Но все-таки делать «Зенит» равным столичному клубу по возможностям неправильно. У петербуржцев особый статус – у них арена за 1 рубль, футболисты за 50 тысяч, несвободные агенты. Так проще вписываться в правила УЕФА , так проще развиваться и уходить в отрыв.

При этом учтите, что есть такие клубы, как ЦСКА и «Локомотив» — чемпионы России в эру богатых «Зенита» и «Спартака». Есть «Ростов», который без аналогичных денег бывал в ЛЧ и финишировал в таблице выше тех, кто купаются в нефтедолларах годами. И петербуржцы, и москвичи неэффективны. И тем, и другим нужно привыкать к новым ценам на газ и нефть – они связаны, а стоимость барреля Urals упала до 10.54 доллара, и это минимум за 21 год (государственный бюджет сверстали под 42 доллара за баррель).

«Зениту» и «Спартаку» пора вместе признать – из золотых годов не выжали максимум. Петербуржцы хотя бы 13 трофеев схватили, чему рады, а вот у москвичей вправду все печально – отдали по 1 млрд баксов за каждый из кубков. Но разница по бюджетам, даже если отнять стоимость стадиона, не в 6-7 раз. И даже не в 2.5-3, как в случае ЦСКА и «Зенита». Однако «Спартак» сжег миллиарды рублей, не получив ничего предметного взамен и постоянно проживая «День сурка».

Все мы сейчас немного, как персонаж Билла Мюррея, зато получаем время для переосмысления прошлого. «Зенит» однозначно финансово мощнее, однако не в шесть-семь раз, как по трофеям. В Санкт-Петербурге тоже многое делают неграмотно, а порой вообще устраивают Дикий запад в РПЛ . Но чужое хулиганство никак не оправдывает действия менеджеров и футболистов «Спартака». Нет в новейшей истории российского футбола клуба, который потратил бы больше денег впустую, чем москвичи.

Да и зачем сравнивать «красно-белых» с «Зенитом»? Сравните с ЦСКА – тоже стадион из клубного бюджета в Москве и 19 трофеев против 2. Всего два. Даже «Анжи» слишком быстро обнулился, продавая игроков по тем же ценам, что покупал, чтобы переплюнуть «Спартак» — аналогов нет. Спонсор выдал москвичам миллиарды долларов, не получив взамен серию чемпионств, как было раньше при Романцеве.

«Зенит» еще богаче, но позволял десятки раз обходить себя тем, кто заметно беднее «красно-белых». Не строго в деньгах дело, а в футболе. Теперь в «Спартаке» снова начинают сначала, тот самый будильник из «Дня сурка» с мелодией «I got you babe» хочется разбить кулаком, только в этот раз нефть не стоит 78 долларов за баррель, как десять лет назад.