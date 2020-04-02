«Валенсия» собирается возобновить тренировки 13 апреля

1585850515

сегодня, 21:01

«Валенсия» планирует вернуться к тренировкам 13 апреля – через сутки после того, как будут сняты ограничительные меры в Испании, введенные из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что игроки команды будут проводить занятия небольшими группами. Вместе с тем есть вероятность, что власти Испании продлят ограничительные меры и «Валенсии» придется отложить возобновление тренировок, сообщает источник со ссылкой на AS.

Ранее сообщалось, что несколько игроков «Валенсии» заразились коронавирусом. Через некоторое время все футболисты выздоровели.