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«Валенсия» собирается возобновить тренировки 13 апреля

сегодня, 21:01

«Валенсия» планирует вернуться к тренировкам 13 апреля – через сутки после того, как будут сняты ограничительные меры в Испании, введенные из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что игроки команды будут проводить занятия небольшими группами. Вместе с тем есть вероятность, что власти Испании продлят ограничительные меры и «Валенсии» придется отложить возобновление тренировок, сообщает источник со ссылкой на AS.

Ранее сообщалось, что несколько игроков «Валенсии» заразились коронавирусом. Через некоторое время все футболисты выздоровели.   

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:33
Какие там тренировки тем более в Испании.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:05
Хоть кто-то
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