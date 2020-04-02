Могилевец показал свои тренировки на карантине

Пресс-служба «Рубина» показала, как полузащитник Павел Могилевец продолжает поддерживать форму в условиях карантина.
Поддержание формы в стиле Могилевцев💪
🏠 https://t.co/ZxgyrjA6dw pic.twitter.com/I9fr4z7plb
— «Рубин» Казань (@fcrk) April 2, 2020
Поддержание формы в стиле Могилевцев💪
🏠 https://t.co/ZxgyrjA6dw pic.twitter.com/I9fr4z7plb
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