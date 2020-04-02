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Могилевец показал свои тренировки на карантине

сегодня, 14:10

Пресс-служба «Рубина» показала, как полузащитник Павел Могилевец продолжает поддерживать форму в условиях карантина

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:50
Что и надо делать всем игрокам.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 14:40
Великий игрок , скоро отправится в пердив.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:31
Молодчага!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:30
На сколько мотивации хватит фигнёй страдать?
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