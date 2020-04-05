Евсеев: «В „Сатурне“ каждый игрок хотел доказать, что его недооценивают»

Главный тренер «Уфы» поблагодарил пресс-службу РПЛ за обзор матча «Сатурн» — «Локомотив», который состоялся 12 лет назад:

Спасибо РПЛ за то, что выкладывает такие видео.

Посмотрел сюжет с удовольствием. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле.... Эмоции были не самые простые.

Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы ни играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще.

В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле.