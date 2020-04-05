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Евсеев: «В „Сатурне“ каждый игрок хотел доказать, что его недооценивают»

вчера, 20:24

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поблагодарил пресс-службу РПЛ за обзор матча «Сатурн» — «Локомотив», который состоялся 12 лет назад:

Спасибо РПЛ за то, что выкладывает такие видео. 

Посмотрел сюжет с удовольствием. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле.... Эмоции были не самые простые. 

Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы ни играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще. 

В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо @premierliga за то, что выкладывает такие видео. Посмотрел сюжет с удовольствуем. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле.... Эмоции были не самые простые. Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще 😆😆😆 В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле. #премьерлига #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал о своей собаке.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:06
Сатурн был тогда ярким !
Трубадур
Трубадур
вчера в 20:25
Нашли что вспомнить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:24
В итоге Сатурн развалился.
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