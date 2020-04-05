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Федун: «Богатые европейские клубы диктуют свои правила, мы зависим от них»

вчера, 18:43

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ из-за пандемии коронавируса:

От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги.

А в России другая ситуация — мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них.

Ранее Федун предположил, что даже летом сезон не сможет быть возобновлен. 

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Все комментарии
Abradva
Abradva
сегодня в 09:30
Опять свиней обидели.
Adepta
Adepta
вчера в 21:31
А федун диктует свои правила в стране, все они в пользу спартака.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:56
Белоруссия от них не зависят
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:41
Походу у федуна всё хреново.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:18
Не фиг платить большие зарплаты за пинание мячика.
drug01
drug01
вчера в 19:14
Таков футбол!
112910415
112910415
вчера в 19:06
на всех уровнях такая петрушка ... иначе не бывает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:02
Так было всегда:Кому война,а кому мать родна.Или :У кого суп жидковат,а у кого жемчуг мелковат.
shlomo
shlomo
вчера в 19:01
Не кисло...а своим умом подумать...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:56
"Бедный" , очень бедный Федун волнуется, может обанкротиться, а "богатые" Уфа, Урал, КС.... себя более уверенно ощущают???
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:48
и что же ты такой зависимый??))))
drug01
drug01
вчера в 18:43
не слушай!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:43, ред.
Грамотное решение. Я про УЕФА, если сто...
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