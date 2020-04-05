Федун: «Богатые европейские клубы диктуют свои правила, мы зависим от них»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ из-за пандемии коронавируса:
От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги.
А в России другая ситуация — мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них.
Ранее Федун предположил, что даже летом сезон не сможет быть возобновлен.