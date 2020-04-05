Панченко: «Морозов отвечает за музыку в тренажёрном зале»

Форвард «Динамо» ответил на вопросы болельщиков команды.

Как готовлюсь к игре? Довольно стандартная процедура. Максимальная отдача на тренировках, слежу за собой в плане питания и восстановления. Плюс концентрация на теоретических занятиях – в зале и на поле. Ну, а за день до игры уже от всего отрешаешься и думаешь только о предстоящем матче.

Кто в «Динамо» душа раздевалки? У нас каждый игрок — частичка этой души. Понятно, что кто-то веселее, но абсолютно любой футболист может создать настроение коллективу. У иностранцев выделяется Тони Шунич – он знает несколько языков и говорит по-русски, поэтому словно соединяет обе части команды. Ещё отмечу нашего капитана Антона Шунина, Володю Рыкова, Гришу Морозова, который отвечает за музыкальное сопровождение в тренажёрном зале.