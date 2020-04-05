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Панченко: «Морозов отвечает за музыку в тренажёрном зале»

вчера, 19:20

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко ответил на вопросы болельщиков команды.

Как готовлюсь к игре? Довольно стандартная процедура. Максимальная отдача на тренировках, слежу за собой в плане питания и восстановления. Плюс концентрация на теоретических занятиях – в зале и на поле. Ну, а за день до игры уже от всего отрешаешься и думаешь только о предстоящем матче.

Кто в «Динамо» душа раздевалки? У нас каждый игрок — частичка этой души. Понятно, что кто-то веселее, но абсолютно любой футболист может создать настроение коллективу. У иностранцев выделяется Тони Шунич – он знает несколько языков и говорит по-русски, поэтому словно соединяет обе части команды. Ещё отмечу нашего капитана Антона Шунина, Володю Рыкова, Гришу Морозова, который отвечает за музыкальное сопровождение в тренажёрном зале.

Недавно голкипер москвичей Антон Шунин рассказал о помощи врачам со стороны «Динамо».

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Все комментарии
AgentART
AgentART
сегодня в 10:50
Танцор Диско.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:09
Диск-жокей!
Трубадур
Трубадур
вчера в 19:22
А Панченко танцор.
ДСА
ДСА
вчера в 19:21
Ди-джей.
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