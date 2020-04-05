Чайка: «Без помощи государства в России останется три клуба»

Владелец «Чайки» Андрей Чайка поделился мнением о финансовых потерях клубов РПЛ и ФНЛ в период приостановки сезона из-за пандемии коронавируса:

Ждем развития ситуации, как и все остальные. У нас все нормально, все под контролем. Ребят отпустили до 1 мая. Надеемся, что сезон возобновится как можно раньше и что команда уже в мае сможет приступить к тренировкам.

Вылетают они у топ-клубов — «Спартака», ЦСКА и других. А в ФНЛ все равно никто ничего бы не заработал. Возобновится нынешний сезон или нет, в данном ракурсе не слишком существенно. Другой вопрос, что нагрузка идет на бизнес. Надеемся, государство нам в дальнейшем поможет, иначе может рухнуть вообще все — тогда в стране останутся три клуба. Но мы настроены позитивно.