Чайка: «Без помощи государства в России останется три клуба»

Владелец «Чайки» Андрей Чайка поделился мнением о финансовых потерях клубов РПЛ и ФНЛ в период приостановки сезона из-за пандемии коронавируса:
Ждем развития ситуации, как и все остальные. У нас все нормально, все под контролем. Ребят отпустили до 1 мая. Надеемся, что сезон возобновится как можно раньше и что команда уже в мае сможет приступить к тренировкам.
Вылетают они у топ-клубов — «Спартака», ЦСКА и других. А в ФНЛ все равно никто ничего бы не заработал. Возобновится нынешний сезон или нет, в данном ракурсе не слишком существенно. Другой вопрос, что нагрузка идет на бизнес. Надеемся, государство нам в дальнейшем поможет, иначе может рухнуть вообще все — тогда в стране останутся три клуба. Но мы настроены позитивно.
Сейчас даже РФС и УЕФА не знают, как будет развиваться ситуация. А что я могу сказать? Давайте доживем хотя бы до 30 апреля. Каждый день происходят какие-то новые события. Как и у всех клубов, у нас есть определенные трудности, но и футболисты, и администрация походят к сложившейся ситуации с ясной головой. Когда наступит время решать по контрактам, то будем решать. Пока об этом не думали. Сидим дома, изолировались и тренируемся на местах. Надеюсь, с игроками всегда найдем компромисс, чтобы договориться.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона.