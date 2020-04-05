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Чайка: «Без помощи государства в России останется три клуба»

вчера, 19:05

Владелец «Чайки» Андрей Чайка поделился мнением о финансовых потерях клубов РПЛ и ФНЛ в период приостановки сезона из-за пандемии коронавируса:

Ждем развития ситуации, как и все остальные. У нас все нормально, все под контролем. Ребят отпустили до 1 мая. Надеемся, что сезон возобновится как можно раньше и что команда уже в мае сможет приступить к тренировкам.

Вылетают они у топ-клубов — «Спартака», ЦСКА и других. А в ФНЛ все равно никто ничего бы не заработал. Возобновится нынешний сезон или нет, в данном ракурсе не слишком существенно. Другой вопрос, что нагрузка идет на бизнес. Надеемся, государство нам в дальнейшем поможет, иначе может рухнуть вообще все — тогда в стране останутся три клуба. Но мы настроены позитивно.

Сейчас даже РФС и УЕФА не знают, как будет развиваться ситуация. А что я могу сказать? Давайте доживем хотя бы до 30 апреля. Каждый день происходят какие-то новые события. Как и у всех клубов, у нас есть определенные трудности, но и футболисты, и администрация походят к сложившейся ситуации с ясной головой. Когда наступит время решать по контрактам, то будем решать. Пока об этом не думали. Сидим дома, изолировались и тренируемся на местах. Надеюсь, с игроками всегда найдем компромисс, чтобы договориться.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона. 

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Все комментарии
hoper
hoper
вчера в 21:07
А может и пусть .Такие деньги уходят в никуда.А результаты где?Зато детям на операции по всем каналам клянчат.Пришлите кто сколько сможет.Позор.Разогнать нахрен все эти лиги и пусть частный капитал при желании создает команды , лиги и играют.А не куя с бюджета деньги грести
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:39
Сказал набор слов.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:20
Огласите эти клубы, плиз.
Lazurny
Lazurny
вчера в 19:16
А зачем России всякие Чайки с тремя зрителями?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:12, ред.
значит таму и быть))
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