Станкович — о требле «Интера»: «„Ювентусу“ такое никогда не удавалось»

Бывший полузащитник «Интера» вспомнил требл «нерадзурри» в 2010 году:

Тот «Интер» вошел в историю. Только спустя время можно понять, чего мы достигли. Например, «Ювентус», несмотря на большие инвестиции, никогда не брал требл.

Эры начинаются и заканчиваются. Могу только поблагодарить Массимо Моратти и его семью. Второй сезон Моуриньо был очень важен для нас. Мы хотели выиграть все. Нам повезло в Киеве, поэтому мы сказали себе, что хотим достигнуть максимальных результатов.

Мы обыграли «Челси», хотя у нас могли играть где-то 13 или 14 человек. Мы думали только о том, как бы добраться до 22 мая и совершить историю. Мы разваливались последние 45 дней, но Моуриньо смог выжать из нас нечто большее.