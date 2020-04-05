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Станкович — о требле «Интера»: «„Ювентусу“ такое никогда не удавалось»

вчера, 22:03

Бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович вспомнил требл «нерадзурри» в 2010 году:

Тот «Интер» вошел в историю. Только спустя время можно понять, чего мы достигли. Например, «Ювентус», несмотря на большие инвестиции, никогда не брал требл.

Эры начинаются и заканчиваются. Могу только поблагодарить Массимо Моратти и его семью. Второй сезон Моуриньо был очень важен для нас. Мы хотели выиграть все. Нам повезло в Киеве, поэтому мы сказали себе, что хотим достигнуть максимальных результатов.

Мы обыграли «Челси», хотя у нас могли играть где-то 13 или 14 человек. Мы думали только о том, как бы добраться до 22 мая и совершить историю. Мы разваливались последние 45 дней, но Моуриньо смог выжать из нас нечто большее.

Ранее экс-защитник «Интера» Марко Матерацци вспомнил годы работы с Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 13:59
Конечно. Кабинетные треблы это удел интера.
К видео коллеги добавлю и пруфы картонного скудетто)
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 12:42
averoniy
averoniy
сегодня в 09:09
Было время.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 23:14
клоун кабинетный радуется картонному кубку после 50 лет))) у Ювентуса уже подряд 8 скудо,такого точно никогда не будет
drug01
drug01
вчера в 22:04
это все слухи,,,
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