Фонсека: «Хотел бы, чтобы Смоллинг остался в „Роме“»

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сегодня, 09:22

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что хотел бы выкупить защитника Криса Смоллинга, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Крис вызвал у меня удивление. Ранее он никогда не был легионером, он попал в лигу, где первостепенна тактика, а детали решают исход. Его адаптация прошла очень быстро. Он хороший парень, очень умный.

В его арсенале есть те навыки, которые я ценю в центральных защитниках. У него высокая скорость, его практически невозможно обыграть один в один. Он прекрасно читает игру. Очень важный игрок для нас.