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Фонсека: «Хотел бы, чтобы Смоллинг остался в „Роме“»

сегодня, 09:22

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что хотел бы выкупить защитника Криса Смоллинга, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Крис вызвал у меня удивление. Ранее он никогда не был легионером, он попал в лигу, где первостепенна тактика, а детали решают исход. Его адаптация прошла очень быстро. Он хороший парень, очень умный.

В его арсенале есть те навыки, которые я ценю в центральных защитниках. У него высокая скорость, его практически невозможно обыграть один в один. Он прекрасно читает игру. Очень важный игрок для нас.

Я хотел бы, чтобы он остался, если подобное возможно. Он прекрасный профессионал и человек. С ним приятно работать.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 11:14
Ну, и ладно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:37
Смоллинг или Смоллофф ? ))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:48
хотелок многовато)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 09:24, ред.
пусть остаётся
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