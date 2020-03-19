ФИФА требует взыскать с ЦУМа 6,5 млн рублей за нелицензированную продукцию

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сегодня, 13:57

По информации с сайта картотеки арбитражных дел РФ , ФИФА подала судебный иск против московского магазина ЦУМ (Центральный универсальный магазин) и российского отделения бренда Philipp Plein.

Иск был подан 17 марта, сумма, которую ФИФА требует взыскать с магазина, составляет 6,5 млн рублей. Первое судебное заседание состоится 7 апреля.