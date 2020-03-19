ФИФА требует взыскать с ЦУМа 6,5 млн рублей за нелицензированную продукцию

По информации с сайта картотеки арбитражных дел РФ, ФИФА подала судебный иск против московского магазина ЦУМ (Центральный универсальный магазин) и российского отделения бренда Philipp Plein.
Иск был подан 17 марта, сумма, которую ФИФА требует взыскать с магазина, составляет 6,5 млн рублей. Первое судебное заседание состоится 7 апреля.
О причинах иска ФИФА не сообщается, однако известно, что летом 2018 года организация выражала недовольство открытием магазина с нелицензированной сувенирной продукцией на тему ЧМ-2018 в России.