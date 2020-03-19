ГлавнаяНовости

ФИФА требует взыскать с ЦУМа 6,5 млн рублей за нелицензированную продукцию

сегодня, 13:57

По информации с сайта картотеки арбитражных дел РФ, ФИФА подала судебный иск против московского магазина ЦУМ (Центральный универсальный магазин) и российского отделения бренда Philipp Plein.

Иск был подан 17 марта, сумма, которую ФИФА требует взыскать с магазина, составляет 6,5 млн рублей. Первое судебное заседание состоится 7 апреля.

О причинах иска ФИФА не сообщается, однако известно, что летом 2018 года организация выражала недовольство открытием магазина с нелицензированной сувенирной продукцией на тему ЧМ-2018 в России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ФИФА перенесла конгресс с июня на сентябрь из-за эпидемии коронавируса
11 марта Комментарии1
ФИФА требует в Примере запретить переходы после закрытия трансферного окна
27 февраля Комментарии9
ФИФА создаст фонд финансовой поддержки игроков
11 февраля Комментарии6
Инфантино: «Хочу, чтобы 50 стран могли претендовать на победу на ЧМ»
03 февраля Комментарии5
Инфантино: «Катар к концу 2020 года будет готов к ЧМ-2022»
03 февраля Комментарии4
ФИФА потребовала взыскать 2 млн швейцарских франков с Блаттера и Платини
16 декабря 2019 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:36
Офигеть...как так?
Footbolista
Footbolista ответил За адекватность
сегодня в 15:35
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:33
Не поздно спохватились то?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:24
«Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы»
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:03
Этих денег ФИФА даже не заметит.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:36
Фарцовщики...в ФИФе негодуют...
Vadik
Vadik
сегодня в 14:35
Почти два года прошло после чемпионата. Деньги кончились? Вспомнили про контрафакт?
LOpp
LOpp
сегодня в 14:30
деньги прошли мимо кассы ФИФА. Не порядок.
beefs
beefs
сегодня в 14:29
фокус не удался..
particular
particular ответил sihafazatron
сегодня в 14:29
пока нет футбола, фифа без дела не сидит))
Нищеброды и подачке после судебной тяжбы рады..:))
ОПС
ОПС
сегодня в 14:19
ФИФА и за стакан семечек будет судиться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:00
пока нет футбола, фифа без дела не сидит))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:59
Как поймали?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100