ФИФА перенесла конгресс с июня на сентябрь из-за эпидемии коронавируса

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11 марта 2020, 19:10

Пресс-служба ФИФА на официальном сайте сообщила, что 70-й конгресс организации перенесен из-за угрозы коронавируса. Решение приняли на заседании бюро совета ФИФА 11 марта.

Сообщается, что конгресс, запланированный на 5 июня, в итоге перенесен на 18 сентября и пройдет в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Также было принято решение о переносе заседания совета ФИФА с 20 марта на более поздний срок, дату объявят летом.

Тем временем стало известно, что вслед за Италией чемпионат могут приостановить и в Испании.

Коронавирус и футбол