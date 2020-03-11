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ФИФА перенесла конгресс с июня на сентябрь из-за эпидемии коронавируса

11 марта 2020, 19:10

Пресс-служба ФИФА на официальном сайте сообщила, что 70-й конгресс организации перенесен из-за угрозы коронавируса. Решение приняли на заседании бюро совета ФИФА 11 марта.

Сообщается, что конгресс, запланированный на 5 июня, в итоге перенесен на 18 сентября и пройдет в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Также было принято решение о переносе заседания совета ФИФА с 20 марта на более поздний срок, дату объявят летом.

Тем временем стало известно, что вслед за Италией чемпионат могут приостановить и в Испании.

Коронавирус и футбол

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карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
11 марта в 21:03
писают товарищи чиновнички, боятся за свои наворованные денежки, тут уж вирус не будет смотреть на связи может затронуть полностью все семейство коррупционеров))) бойтесь, это вам кара божья, давно пора уже было этому случиться)
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