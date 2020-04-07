«Манчестер Юнайтед» завершил подписание чешского вундеркинда

16-летний вратарь СК «Сигма Оломоуц» присоединится к «Манчестер Юнайтед» в июле. Сделка была согласована в январе, но теперь она официально подтверждена чешским клубом.

Менеджер «Сигмы» остался очень доволен и горд сделкой, которую провернули клубы.

Я рад сообщить, что Сигма может отправить еще одного своего талантливого игрока в лучший европейский клуб. Переход игрока в столь юном возрасте — это, в первую очередь, большой престиж, который является наградой не только для клуба, но и для самого игрока за его усердную работу. Во-вторых, это еще и финансовый аспект.