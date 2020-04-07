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«Манчестер Юнайтед» завершил подписание чешского вундеркинда

вчера, 17:53

16-летний вратарь СК «Сигма Оломоуц» Радек Витек присоединится к «Манчестер Юнайтед» в июле. Сделка была согласована в январе, но теперь она официально подтверждена чешским клубом.

Менеджер «Сигмы» Ладислав Минар остался очень доволен и горд сделкой, которую провернули клубы.

Я рад сообщить, что Сигма может отправить еще одного своего талантливого игрока в лучший европейский клуб. Переход игрока в столь юном возрасте — это, в первую очередь, большой престиж, который является наградой не только для клуба, но и для самого игрока за его усердную работу. Во-вторых, это еще и финансовый аспект.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обратился к агенту Милинковича-Савича, чтобы обсудить переход игрока.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:41, ред.
Это на далекую перспективу
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:39, ред.
За дарма отдали.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 18:07
Лишь бы не загубили вундеркинга.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:57
много шума. посмотрим)
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:55
Вундеркинда!?
drug01
drug01
вчера в 17:54
отлично
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:54
Посмотрим
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