«Единственный» летний новичок «Реала» — Менди. Остальные — пассажиры

1585314003

сегодня, 16:00

Усилить «Королевский клуб» дано не каждому.

Прошлогоднюю летнюю кампанию «Реала» трудно охарактеризовать не иначе как провальной. Если в первом сезоне из семи новичков, на приобретение которых потрачено в общей сложности 303 миллиона евро, только один входит в десятку игроков команды по количеству сыгранных минут (10-е место, 1130 минут), то как это еще назвать? Наш счастливчик — Ферлан Менди, потеснивший на левом фланге Марсело, который начал сдавать позиции еще в прошлом сезоне, когда нередко проигрывал конкуренцию Регилону.

Эден Азар, Эдер Милитао, Родриго, Лука Йович, Альфонс Ареоля и Хамес Родригес, который после двухлетней аренды в «Баварии» тоже может считаться полноценным новичком — это все мимо кассы. Человек, который должен был усилить стартовый состав и стать новым моторчиком атак, сначала занимался бессовестным чревоугодием, а потом зависал в лазарете, остальные — каждый по отдельности и все вместе, не смогли обеспечить Зидану качественную глубину состава.

Ферлан Менди — «единственный» летний новичок «Реала»

Французский левый защитник — единственный из семи новичков лета-2019, кто может считать себя игроком стартового состава «сливочных». Менди, приобретенный у «Лиона» за 48 миллионов евро, бросил вызов стареющему Марсело и принял участие в 22 матчах «Реала» во всех турнирах (у бразильца на три игры меньше). В декабре и январе, когда команда Зидана демонстрировала впечатляющую форму, в том числе в обороне, Ферлан стал равноправным столпом успешной линии защиты наравне с Рамосом, Вараном и Карвахалем.

Эден Азар — толстопуз за 100 миллионов евро

Так мечтал перейти в «Реал», так мечтал… После трансфера на радостях разъелся, как будто провел лето у бабушки, а потом посыпались травмы, которые не позволяют составить мнение об Азаре как об игроке «Реала»: у бельгийца 15 матчей за новую команду и один забитый мяч, в ноябре он принял участие всего лишь в двух встречах из-за травмы лодыжки. Приостановка Ла Лиги из-за коронавируса оставляет Эдену шанс проявить себя в этом сезоне, хотя сам бельгиец уже подвел итоги своей первой мадридской кампании:

Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым. Но не стоит отбрасывать всё. Это был сезон адаптации. Обо мне будут судить по второму сезону. Моя задача – быть в хорошей форме в следующем сезоне. В «Реале» хорошая команда. Я познакомился с новыми людьми. Для меня это богатый опыт. Впереди четыре года контракта. Надеюсь, что проведу их в отличной форме.

Лука Йович — неудавшийся дублер Бензема

Если вынести за скобки Эдена Азара, которому мешают себя проявить травмы, то именно Йович может считаться самым разочаровывающим трансфером прошлого лета. Сербский форвард забил 27 голов за франкфуртский «Айнтрахт» в сезоне 2018/19, тем самым привлек внимание «Реала», который выложил за Луку 60 миллионов евро, а на деле — пшик. Йович сыграл в знаменитой белоснежной футболке 770 минут и забил 2 гола. Даже разговаривать не о чем.

Эдер Милитао — классический «младший брат» Рамоса и Варана

Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был… Эдером Милитао. «Мадрид» заплатил за молодого защитника «Порту» 50 миллионов евро, понятно, что бразильцу придется набираться опыта за спинами Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, а порой отчаянно драться за место под солнцем, когда Зидан попросит. Вот только Эдер Милитао своими шансами не распорядился, более того, каждый раз демонстрировал колоссальную нехватку класса для выступлений за такой клуб. Четыре поражения из шести в этом сезоне «Реал» потерпел с Эдером в составе. И будьте уверены, он совершал глупые, беспечные и роковые ошибки у своих ворот.

Родриго, с которого взятки гладки из-за молодости

Юный бразилец пришел в главную команду уже осенью (до этого играл за «Кастилью»), помог «Реалу» в трудный период после поражения от «Мальорки», самым ярким его выступлением стал матч Лиги чемпионов против «Галатасарая», в котором Родриго оформил хет-трик. Однако это был всплеск, мадридским пророком бразилец не стал, впоследствии стал терять игровую практику, в то время как Зидан стал чаще доверять его соотечественнику Винисиусу Жуниору.

Хамес Родригес — тот, кому незачем было возвращаться

У колумбийца и раньше не складывались отношения с Зиданом, но после двухлетней командировки в Мюнхен Хамес вернулся на правах новичка и, наверное, надеялся перезагрузить свою карьеру в «Реале». Отчасти из-за подорванного прежде доверия, отчасти из-за травм, отчасти из-за неудачных эпизодических ролей в этом сезоне замысел Родригеса рухнул. На самом деле, не особенно понятно, ради чего «Мадрид» оставил в команде статусного и потенциального дорого игрока, настолько далекого от стартового состава. Продать Хамеса после его относительно успешных сезонов в «Баварии» выглядело логичным решением.

Альфонсо Ареоля — жертва обстоятельств