ГлавнаяНовости

«Бенфика» приобрела вингера «Коринтианса» Педриньо за 20 млн евро

11 марта 2020, 20:41

«Бенфика» на официальном сайте объявила о подписании вингера бразильского «Коринтианса» Педриньо.

Соглашение с 21-летним игроком подписано до 2025 года. Стоимость трансфера составила 20 млн евро.

Сообщается, что отступные за Педриньо составляют 120 млн евро. Бразилец продолжит играть за «Коринтианс» до открытия трансферного рынка в Португалии.

«Бенфика» приобрела вингера «Коринтианса» Педриньо за 20 млн евро

Отметим, что 2 года назад игрока собирались приобрести «Реал» и «Барселона».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» подписал 16-летнего финского хавбека
10 марта ФотоКомментарии4
ОфициальноХавбек «Тоттенхэма» перешёл в «Монреаль Импакт»
04 марта Комментарии6
Официально«Ди Си Юнайтед» подписал Федерико Игуаина
02 марта Комментарии2
«Аль-Хазм» приобрел бывшего форварда ЦСКА Страндберга
02 марта Комментарии5
«Рома» выкупила права на Манчини и Верету
29 февраля Комментарии1
Полузащитник «Амьена» Гнаоре перешёл в клуб из Ухани
28 февраля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Рыжик-Мурыжик
11 марта в 23:30
В зенит прикольнее...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Footbolista
11 марта в 23:29
Педриньо в зенит за 60 это топ...
С такой фамилией нельзяв Россию.Разве только в Спартак
Конфедерат
Конфедерат ответил Jeck Denielse
11 марта в 21:42
Такой "коринтиановский" дуэт распался.... Педро (Роша) и Педриньо.... Страшная сила...
Ананидзе, Де Зеув и Жиго на подхвате
Конфедерат
Конфедерат
11 марта в 21:40
С такой фамилией только в Спартак прямая дорога
25процентный клоун
25процентный клоун
11 марта в 21:30
Ой, спасибо автору, минуты три орал, жену напугал
dimagas2
dimagas2
11 марта в 21:11
Ну тут дорога к барсукам за 150 млн чкрезе годик -два))Потом в Ювентус свободным агентом)))
волгодон 2
волгодон 2
11 марта в 21:01
Со временем в Ювентус переберётся,вместо постаревшего Педриньо)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 марта в 21:00, ред.
Такой "коринтиановский" дуэт распался....
Педро (Роша) и Педриньо....
Страшная сила...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
11 марта в 20:59
    Footbolista
    Footbolista ответил Colchoneros
    11 марта в 20:59
    Педриньо в зенит за 60 это топ...
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    11 марта в 20:56
    Странно что не в барсу перешел,там целая команда всяких педриньо разнообразных,а заведует всеми главный пешеход педрито.
    Colchoneros
    Colchoneros
    11 марта в 20:46
    Через пару лет в Зенит за 60млн продадут!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100