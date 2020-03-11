«Бенфика» приобрела вингера «Коринтианса» Педриньо за 20 млн евро

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11 марта 2020, 20:41

«Бенфика» на официальном сайте объявила о подписании вингера бразильского «Коринтианса» Педриньо.

Соглашение с 21-летним игроком подписано до 2025 года. Стоимость трансфера составила 20 млн евро.

Сообщается, что отступные за Педриньо составляют 120 млн евро. Бразилец продолжит играть за «Коринтианс» до открытия трансферного рынка в Португалии.

Отметим, что 2 года назад игрока собирались приобрести «Реал» и «Барселона».