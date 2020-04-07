Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус может продолжить карьеру в Стамбуле

Защитник московского «Локомотива» может продолжить свою карьеру в турецком чемпионате. Мнением об этом уже поделился агент игрока.

Я провел встречу с руководством одного очень хорошего европейского клуба. Мы начали переговоры, но потом процесс остановился. Могу только сказать, что речь идет о команде из Стамбула. Пандемия коронавируса сорвала наши планы.