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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус может продолжить карьеру в Стамбуле

вчера, 20:25

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус может продолжить свою карьеру в турецком чемпионате. Мнением об этом уже поделился агент игрока.

Я провел встречу с руководством одного очень хорошего европейского клуба. Мы начали переговоры, но потом процесс остановился. Могу только сказать, что речь идет о команде из Стамбула. Пандемия коронавируса сорвала наши планы.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба решило пойти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:42
Беги,лех,беги...
Лиговский
Лиговский
вчера в 20:33
Зарплата не устраивает, пусть в Турцию валит.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:29
не не захочет ))там строго по карану))
shlomo
shlomo
вчера в 20:28
Посмотрим
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