Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус может продолжить карьеру в Стамбуле

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус может продолжить свою карьеру в турецком чемпионате. Мнением об этом уже поделился агент игрока.
Я провел встречу с руководством одного очень хорошего европейского клуба. Мы начали переговоры, но потом процесс остановился. Могу только сказать, что речь идет о команде из Стамбула. Пандемия коронавируса сорвала наши планы.
Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба решило пойти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.