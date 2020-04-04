Шюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле летом может стать игроком «Бешикташа».
Напомним, что Шюррле перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды летом 2019 года. Отмечается, что российский клуб не станет продлевать аренду или выкупать контракт 29-летнего немца, а свою карьеру Шюррле продолжит именно в «Бешикташе».
Ранее Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве.
Зарплата 28-летнего футболиста в московском клубе, по сведениям, составит 3,5 млн евро в год. К слову, в Германии футболист получал в два раза больше (7 млн евро).
В минувшем сезоне Шюррле играл на правах аренды за "Фулхэм", где провел 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
Зарплата 28-летнего футболиста в московском клубе, по сведениям, составит 3,5 млн евро в год. К слову, в Германии футболист получал в два раза больше (7 млн евро).
В минувшем сезоне Шюррле играл на правах аренды за "Фулхэм", где провел 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.