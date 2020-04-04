ГлавнаяНовости

Шюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»

04 апреля 2020, 13:53

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле летом может стать игроком «Бешикташа». 

Напомним, что Шюррле перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды летом 2019 года. Отмечается, что российский клуб не станет продлевать аренду или выкупать контракт 29-летнего немца, а свою карьеру Шюррле продолжит именно в «Бешикташе».

Ранее Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве.

Все новости
Арустамян: «Игроки „Юве“ были в восторге от Алексея Миранчука»
04 апреля Комментарии14
Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»
03 апреля Комментарии7
СлухиВ «Спартаке» обсуждают возможность трансфера Сулейманова
31 марта Комментарии35
Азмун и «Наполи». Иранца не выгодно отпускать
28 мартаВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Слухи«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна
28 марта Комментарии54
Слухи«Локомотив» не хочет платить 18 млн евро за Мариу
27 марта Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос ответил спартак 1987
вчера в 13:44
3 млн евро получает Шурлле в Спартаке, аренда на год с возможностью выкупа игрока клубом этим летом. конечно немца никто приобретать не будет и тот отправится на все 4 стороны...но вот от куда цифра про 7 млн евро взялась? от куда???
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле близок к переходу в московский "Спартак", сообщает Bild.

Зарплата 28-летнего футболиста в московском клубе, по сведениям, составит 3,5 млн евро в год. К слову, в Германии футболист получал в два раза больше (7 млн евро).

В минувшем сезоне Шюррле играл на правах аренды за "Фулхэм", где провел 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:24
Зачем Бешикташу сбитый летчик?
спартак 1987
спартак 1987 ответил матос
вчера в 09:55
Возможно турки у БД и выкупят его , но не уверен что нынешние 7 млн евро за сезон от там получит. (7 млн его оклад по контракту за БД)
3 млн евро получает Шурлле в Спартаке, аренда на год с возможностью выкупа игрока клубом этим летом. конечно немца никто приобретать не будет и тот отправится на все 4 стороны...но вот от куда цифра про 7 млн евро взялась? от куда???
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 апреля в 23:01
Как же невероятно повезет Бешикташу!
матос
матос
04 апреля в 22:14
Возможно турки у БД и выкупят его , но не уверен что нынешние 7 млн евро за сезон от там получит. (7 млн его оклад по контракту за БД)
матос
матос ответил Aerobniy
04 апреля в 22:13
Чемпиона мира убили в спартаке.
Что ты мелишь? А до Спартака кто ему мешал нормально играть в Германии и Англии ( в Фулхэме также в аренде был а контракт БД принадлежит).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 апреля в 18:30, ред.
И там перекантуется с хорошей зарплатой и еще в какой нибудь клуб перейдет. Он же чемпион мира... 😁. Теперь у него пожизненный пенсион и его должны содержать в разных клубах, что бы не накладно было...))) 😊
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Трубадур
04 апреля в 18:12
Хочет уйти в более престижный клуб, где в футбол играют.
Хто ж ему запрещал в футбол играть в Спартаке ?
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 17:38
Чемпион мира пошёл по наклонной
Aerobniy
Aerobniy
04 апреля в 16:14
Чемпиона мира убили в спартаке.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 15:58
Не уважают в Спартаке чемпионов мира!!!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
04 апреля в 14:55
Хороший вариант для чемпиона мира, игравшего в спартаке.
Трубадур
Трубадур
04 апреля в 14:18
Хочет уйти в более престижный клуб, где в футбол играют.
particular
particular
04 апреля в 14:09
Немцу, похоже, уже без разницы на какой лавке сидеть и в чьей ведомости расписываться...
shlomo
shlomo
04 апреля в 13:54
Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 апреля в 13:53
Пускай переходит....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100