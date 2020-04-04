Шюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»

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04 апреля 2020, 13:53

Полузащитник «Спартака» летом может стать игроком «Бешикташа».

Напомним, что Шюррле перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды летом 2019 года. Отмечается, что российский клуб не станет продлевать аренду или выкупать контракт 29-летнего немца, а свою карьеру Шюррле продолжит именно в «Бешикташе».

Ранее Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве.