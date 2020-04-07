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«Сельта» не будет выкупать Смолова после его отъезда в Россию

сегодня, 07:40

Руководство «Сельты» не разрешало нападающему Фёдору Смолову покидать Испанию и отправляться в Россию во время карантина. Клуб из Виго не намерен выкупать контракт россиянина у «Локомотива». Об этом рассказал источник из окружения президента «Сельты» Карлоса Моуриньо. Ранее футболист заявил, что проинформировал клуб о своём намерении покинуть страну.

Спросить разрешение – это одно, но добро [на поездку] в руководстве «Сельты» ему никто не давал. Это чистой воды «самоволка». Есть определённая директива Ла Лиги, которая гласит: все футболисты, которые сейчас на карантине, должны чётко ему следовать и оставаться внутри Испании.

Фёдор был изначально в аренде, не на контракте. Выкупать его теперь точно никто не будет. Поэтому никаких особых обязательств Смолов не нёс за собой изначально. Уехал – и уехал.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 13:54
Поехал анально поздравить шмару внучку экс президента алкаша, только вот незадача, сразу на карантин в комунарку, этого федя не предусмотрел
yasukuni
yasukuni
сегодня в 12:28
Как сказал Вольтер: Если человек ногомячер, то это надолго!
BenderBender
BenderBender
сегодня в 12:21
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 12:15
    В итоге Федор сам предопределил свою судьбу, получается. Молодец, Федя! Впрочем, тебя не за что хвалить)
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 11:14
    Все свои мозги в татуировки вбухал!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:53
    Зато он вольётся в семью неприкасаемых-родственников Бори Свердловского.Но это не точно...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 10:38
    Возвращение в Локо? Какой ужас! Срочно бревно пережечь в уголь и в ТОПКУ!!!
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan
    сегодня в 10:17
    У генерала 1 ... от фуражки, а у фут... 1 ... от мяча
    galem72
    galem72
    сегодня в 10:16
    "...уехал – и уехал..."

    Достойная оценка местного "топаря". Никто и не заметит. ))
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:01
    выбрал, так сказать, "Семейные ценности "
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 09:56
    Полная безответственность за свои действия и последствия.Это не профессионально.Хотя какой там профессионализм.Играю, не играю, ухожу в аренду, самовольно уезжаю из аренды-денежки то всё равно капают! Зачем напрягаться и вести себя как спортсмен?
    А вот если перестанут платить дурные деньги ,что делать то будешь, Федя?
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:33
    быстро из звезды в изгои...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:16
    Раздули из мухи слона...уехал и уехал...
    Смолов – не первый футболист «Сельты», нарушивший условия карантина. 29 марта 25-летний полузащитник Пионе Систо уехал из Виго в Данию на автомобиле, проехав больше 2 700 километров.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 09:12
    Был Мостовой - русский царь, а теперь Смолов - русский дурак!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 08:51
    Зато в Локомотиве бегать не надо !
    SSPZ
    SSPZ
    сегодня в 08:42
    этого стоило ожидать. зачем неуправляемый дурачок Сельте. вполне логичное решение руководства Сельты.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 08:41
    По аналогии с Мостовым Смолова в Виго тоже будут величать царем - царь Лжефедор..
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 08:26
    Променял Федя Испанский продукт на Ельцинский )))
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:22, ред.
    Так, наверное и будет
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:19
    Похоже в России просто лучше
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 08:18
    Выбрал РЖД Федор... Поддержал отечественного!)))
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:17
    Что-то источник не надёжен.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:11
    Селюк организовал статейку.
    alex spartakovih
    alex spartakovih
    сегодня в 08:09
    да уж!федор довыпендривался!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 08:08
    Зато внучке Ельцина гол забил.
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 08:00
    САМОВОЛОЧКА ПРОЛЕТЕЛА КАК КАРТОНОЧКА !
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 07:49, ред.
    Походу, на этом грандиозная зарубежная карьера Смолова и закончилась. Теперь досидит свой контракт в запасе Локо, официально станет Ельциным, ну а потом, с коллегой по СДМ (Синдром Дефицита Мозгов) Тарасовым, прямая дорога к едросне в госдуму.
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit
    сегодня в 07:49
    Ахахаха
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:47, ред.
    Зря. Один заартачился, другие психанули...
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