«Сельта» не будет выкупать Смолова после его отъезда в Россию

Руководство «Сельты» не разрешало нападающему покидать Испанию и отправляться в Россию во время карантина. Клуб из Виго не намерен выкупать контракт россиянина у «Локомотива». Об этом рассказал источник из окружения президента «Сельты» Карлоса Моуриньо. Ранее футболист заявил, что проинформировал клуб о своём намерении покинуть страну.

Спросить разрешение – это одно, но добро [на поездку] в руководстве «Сельты» ему никто не давал. Это чистой воды «самоволка». Есть определённая директива Ла Лиги, которая гласит: все футболисты, которые сейчас на карантине, должны чётко ему следовать и оставаться внутри Испании.

Фёдор был изначально в аренде, не на контракте. Выкупать его теперь точно никто не будет. Поэтому никаких особых обязательств Смолов не нёс за собой изначально. Уехал – и уехал.