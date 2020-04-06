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Геркус ответил скауту «Лестера», который опроверг его слова

вчера, 17:58

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на заявление скаута «Лестера» Олега Челемея, который заявил, что клуб никогда не интересовался защитником москвичей Соломоном Кверквелией. Геркус же ранее говорил, что футболист мог перейти в английский клуб за 15 миллионов фунтов.

А новоиспечённый скаут «Лестера» Челемей – это случайно не бывший агент Ракицкого Шелемей?

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 20:53
С остальным вы согласны?
Почему бы нет))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил STVA 1
вчера в 20:25
Геркус не был футболистом! Илья́ Леони́дович Ге́ркус (30 июля 1972, Ленинград) — российский предприниматель и спортивный менеджер.
С остальным вы согласны?
STVA 1
STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 19:55
Просто восхищаюсь ответом Геркуса ! Из его слов следует, что Челемей говорит неправду только на том основании, что он бывший агент Ракицкого. Геркусу дипломатом надо было родиться, а не футболистом.
Геркус не был футболистом!
Илья́ Леони́дович Ге́ркус (30 июля 1972, Ленинград) — российский предприниматель и спортивный менеджер.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:52
Просто восхищаюсь ответом Геркуса ! Из его слов следует, что Челемей говорит неправду только на том основании, что он бывший агент Ракицкого. Геркусу дипломатом надо было родиться, а не футболистом.
Faustello
Faustello
вчера в 19:00
Не ну а чё, Геркус молодцом, накидывает новостей на хлебушек для писак
Брулин
Брулин
вчера в 18:53
Фантазия геркуса очередная
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:43
Геркус склизкая личность.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:38
Скауту больше доверия)
VIPded
VIPded
вчера в 18:33
Разборки в песочнице...)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:33
Ну и что журналисты ещё выдумают.
bacek15
bacek15
вчера в 18:31
Ничё не понятно. Толи Ракицкий переходит в Лестер, то ли Лестер переходит в РПЛ????
LOpp
LOpp
вчера в 18:28
Фамилию поменял и все равно раскусили. Эх
112910415
112910415
вчера в 18:07
это типа опроверг, что ли ?
оригинальный метод
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:03
и кто арустомянит не по уткински?)))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:59
Кто-то врёт.
beefs
beefs
вчера в 17:59
значит мечтали...
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