Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на заявление скаута «Лестера» Олега Челемея, который заявил, что клуб никогда не интересовался защитником москвичей Соломоном Кверквелией. Геркус же ранее говорил, что футболист мог перейти в английский клуб за 15 миллионов фунтов.
А новоиспечённый скаут «Лестера» Челемей – это случайно не бывший агент Ракицкого Шелемей?
Илья́ Леони́дович Ге́ркус (30 июля 1972, Ленинград) — российский предприниматель и спортивный менеджер.
Илья́ Леони́дович Ге́ркус (30 июля 1972, Ленинград) — российский предприниматель и спортивный менеджер.
оригинальный метод
оригинальный метод