Геркус ответил скауту «Лестера», который опроверг его слова

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вчера, 17:58

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на заявление скаута «Лестера» Олега Челемея, который заявил, что клуб никогда не интересовался защитником москвичей . Геркус же ранее говорил, что футболист мог перейти в английский клуб за 15 миллионов фунтов.