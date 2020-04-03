Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»

Вингер «Зенита» признался, что временами задумывается о возвращении в свою родную команду – «Ривер Плейт».

Находясь в России, я скучаю по родным и друзьям. Хотелось бы пожарить с ними мясо, хорошо провести время. Об этом скучаю больше всего. И обычно мы занимаемся этим в отпуске, но первые дни после возвращения в Россию очень тяжёлые.

По правде говоря, после каждого отпуска на ум приходят тысячи вещей: «Хочу вернуться в „Ривер“, хочу вернуться в „Ривер“, хочу вернуться в Аргентину». Но после нескольких дней тренировок и с более холодной головой это проходит.

Когда я приехал сюда, то был один, и мне было достаточно тяжело. Тем более ты не знаешь местный язык, но понемногу приспосабливаешься. В «Ривере» всё было иначе, но не только в матчах, но и на тренировках. Конкуренция была огромной.

В команде Марсело Гальярдо это случалось постоянно. Ты мог забить три гола в матче, но если ты плохо выглядишь на тренировках, то в следующий раз играть уже не будешь. Ты должен максимально выкладываться на тренировках и не можешь расслабиться ни на секунду, потому что остальные тоже хотят выйти на поле.