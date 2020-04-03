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Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»

сегодня, 03:40

Вингер «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что временами задумывается о возвращении в свою родную команду – «Ривер Плейт».

Находясь в России, я скучаю по родным и друзьям. Хотелось бы пожарить с ними мясо, хорошо провести время. Об этом скучаю больше всего. И обычно мы занимаемся этим в отпуске, но первые дни после возвращения в Россию очень тяжёлые.

По правде говоря, после каждого отпуска на ум приходят тысячи вещей: «Хочу вернуться в „Ривер“, хочу вернуться в „Ривер“, хочу вернуться в Аргентину». Но после нескольких дней тренировок и с более холодной головой это проходит.

Когда я приехал сюда, то был один, и мне было достаточно тяжело. Тем более ты не знаешь местный язык, но понемногу приспосабливаешься. В «Ривере» всё было иначе, но не только в матчах, но и на тренировках. Конкуренция была огромной.

В команде Марсело Гальярдо это случалось постоянно. Ты мог забить три гола в матче, но если ты плохо выглядишь на тренировках, то в следующий раз играть уже не будешь. Ты должен максимально выкладываться на тренировках и не можешь расслабиться ни на секунду, потому что остальные тоже хотят выйти на поле.

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Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 04:53
"Хотелось бы пожарить с ними мясо"

как минимум 2 раза в год жаришь мясо и в России, так что приглашай друзей...
ОПС
ОПС
сегодня в 04:13
Пожалуйста.
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