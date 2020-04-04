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Арустамян: «Игроки „Юве“ были в восторге от Алексея Миранчука»

04 апреля 2020, 01:17

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в ходе прямого эфира в инстаграме с форвардом «Сельты» Фёдором Смоловым рассказал о впечатлениях футболистов «Ювентуса» от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука

Прямо через несколько часов после матча «Ювентуса» с «Локомотивом» в Москве я был в компании с игроками «Ювентуса». Не буду говорить где. Можно догадаться, но это не важно. Там были Дибала, Дуглас Коста, Игуаин… Я спрашивал у них о «Локомотиве». Они все сказали: «59-й номер – топ, просто топ, наш уровень». Учитывая, как Миранчук провёл два матча против «Ювентуса», я думаю, что ему не надо бояться переезжать в Италию, его там уже признали.

В ходе беседы Смолов и Арустамян также обсудили несостоявшийся переход Миранчука в «Милан».

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Ruslan3132
Ruslan3132
04 апреля в 20:11
«59-й номер – топ, просто топ, наш уровень» наш уровень )))))))))
galem72
galem72
04 апреля в 10:06
"...59-й номер – топ, просто топ, наш уровень..."

Так были восхищены, что запомнили только его игровой номер, и то, наверное, с подсказки гнусавого инсайдера. Ну что за "патриотическая" заказуха?! ))
beefs
beefs
04 апреля в 06:37
Не тот уровень...
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 05:50
Может пару раз и сыграл на топ уровне.
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 05:29
Миранчуки играют не стабильно.
ОПС
ОПС
04 апреля в 05:13
Болтология просто.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 04:57
Миранчуки всегда играют временами то всплеск то затухание, хотя в целом они молодцы.
112910415
112910415
04 апреля в 04:53
парни расслабились, размякли, любили весь мир в тот момент ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 03:57
Несомненно все бы поверили хвалебным речам Арустамяна если бы они были подтверждены реальными предложениями от Ювентуса...а не баснями из кафешных посиделок.....
А пока...топ - это Крыховяк....и это все и без Нобеля видят....
alexando1974
alexando1974
04 апреля в 03:46
Шнобель ждут его там мячики подовать будет)))
nikoladolgov
nikoladolgov
04 апреля в 03:20
Шнобель это болтун топ-уровня ...
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 02:17
Хм... Шнобель типа знает все.
Binger
Binger
04 апреля в 01:53
Миранчук пока в России не играет.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 01:23
Верим!!!
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