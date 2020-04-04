Арустамян: «Игроки „Юве“ были в восторге от Алексея Миранчука»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в ходе прямого эфира в инстаграме с форвардом «Сельты» Фёдором Смоловым рассказал о впечатлениях футболистов «Ювентуса» от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука
Прямо через несколько часов после матча «Ювентуса» с «Локомотивом» в Москве я был в компании с игроками «Ювентуса». Не буду говорить где. Можно догадаться, но это не важно. Там были Дибала, Дуглас Коста, Игуаин… Я спрашивал у них о «Локомотиве». Они все сказали: «59-й номер – топ, просто топ, наш уровень». Учитывая, как Миранчук провёл два матча против «Ювентуса», я думаю, что ему не надо бояться переезжать в Италию, его там уже признали.
В ходе беседы Смолов и Арустамян также обсудили несостоявшийся переход Миранчука в «Милан».
Так были восхищены, что запомнили только его игровой номер, и то, наверное, с подсказки гнусавого инсайдера. Ну что за "патриотическая" заказуха?! ))
Так были восхищены, что запомнили только его игровой номер, и то, наверное, с подсказки гнусавого инсайдера. Ну что за "патриотическая" заказуха?! ))
А пока...топ - это Крыховяк....и это все и без Нобеля видят....
А пока...топ - это Крыховяк....и это все и без Нобеля видят....