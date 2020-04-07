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Сусо: «Мы выходим из домов только за покупками. Я немного напуган этим»

вчера, 21:46

Полузащитник «Севильи» Сусо в общении с Radio Marca заявил, что надеется на возобновление нынешнего розыгрыша чемпионата Испании, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем он отметил, что в вопросе возобновления сезона следует проявить осторожность.

Мы выходим из домов, только чтобы купить продукты. Я немного напуган этим. Надеюсь, что Ла Лига возобновится, но это серьезная проблема, с которой мы раньше не сталкивались, и нам нужно быть осторожными, поскольку мы не знаем, как будет развиваться ситуация.  

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги рассматривает три варианта сроков возобновления сезона.

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Все комментарии
mortid
mortid
вчера в 22:38
Что за поколение обнеженных 50ов? А если война? насерет в штаны и задохнётся от вони насмерть?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:06
хорошо хоть россию ПОКА не обвиняют в вирусе))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46, ред.
Пускай все боятся...
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