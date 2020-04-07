Сусо: «Мы выходим из домов только за покупками. Я немного напуган этим»

Полузащитник «Севильи» Сусо в общении с Radio Marca заявил, что надеется на возобновление нынешнего розыгрыша чемпионата Испании, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем он отметил, что в вопросе возобновления сезона следует проявить осторожность.

Мы выходим из домов, только чтобы купить продукты. Я немного напуган этим. Надеюсь, что Ла Лига возобновится, но это серьезная проблема, с которой мы раньше не сталкивались, и нам нужно быть осторожными, поскольку мы не знаем, как будет развиваться ситуация.