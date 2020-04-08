Нолито: «Смолов – сильный форвард, который давно на слуху у болельщиков»

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сегодня, 01:01

Форвард «Севильи» Нолито высказался о нападающем «Сельты» .

Федор — сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать «Сельте» набирать очки, команда выбралась из зоны вылета. Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.

Также Нолито ответил на вопрос, не является ли переход Смолова в клуб чемпионата Испании запоздалым решением.

Всё относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон. Знаю, что другой ваш игрок — Александр Головин — рано уехал в Европу и сейчас выступает за «Монако». Он очень впечатлил меня на чемпионате мира – 2018, и думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов.

Напомним, что ранее Смолов нарушил режим карантина, прилетев в Россию из Испании. Сообщалось, что «Сельта» намерена наказать игрока.