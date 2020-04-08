Нолито: «„Севилья“ просто не подошла Промесу»

Форвард «Севильи» Нолито поделился мнением о бывшем одноклубнике, экс-полузащитнике «Спартака» , который на данный момент выступает за «Аякс».

Куинси — очень сильный игрок, что он и доказывает в «Аяксе». Мы не так давно общались, и я видел его статистику в чемпионате Голландии. Она впечатляет. Думаю, что Промес ещё не раз заставит футбольных экспертов говорить о себе. Просто «Севилья» оказалась не его командой. Такое бывает, хотя наш босс Рамон Мончи практически не ошибается при выборе новичков.