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Нолито: «„Севилья“ просто не подошла Промесу»

сегодня, 03:20

Форвард «Севильи» Нолито поделился мнением о бывшем одноклубнике, экс-полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе, который на данный момент выступает за «Аякс».

Куинси — очень сильный игрок, что он и доказывает в «Аяксе». Мы не так давно общались, и я видел его статистику в чемпионате Голландии. Она впечатляет. Думаю, что Промес ещё не раз заставит футбольных экспертов говорить о себе. Просто «Севилья» оказалась не его командой. Такое бывает, хотя наш босс Рамон Мончи практически не ошибается при выборе новичков.

Напомним, недавно Промес принёс извинения за нарушение карантина.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:02
Промес просто не уровень Севильи. Статистика чемпионата Голландии? Ну, так надо было тогда в чемпионат Эстонии переходить, там ещё круче было бы.
Izmar
Izmar
сегодня в 08:17
И Аякс тоже.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:15
как интересно))) мне тоже не подходит порше)))))))))))))
ОПС
ОПС
сегодня в 07:14
Или наоборот
ДСА
ДСА
сегодня в 05:44
Бывает и такое.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:17
Негру подходят такие клубы типа спартак.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:22, ред.
Смешно!!!Может все же наоборот???
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