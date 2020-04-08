Смолов рассказал о том, как его напугали врачи в Минске

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вчера, 18:41

Форвард «Локомотива» , выступающий за «Сельту» на правах аренды, в эфире на странице бывшего нападающего «Зенита» в Instagram рассказал, как возвращался в Россию через Беларусь в связи с пандемией коронавируса.

В Минске очень тепло. Меня встретили врачи, замерили температуру. Я в шапке летел, когда снял, мне говорят: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило! Но пару минут подождали – и ничего, всё нормально. Я заполнил документы, что в течение 48 часов должен покинуть Беларусь, и поехал.

Напомним, ранее Смолов вернулся в Россию, несмотря на то, что в Испании, где он находился, действует карантин.