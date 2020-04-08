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Смолов рассказал о том, как его напугали врачи в Минске

вчера, 18:41

Форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды, в эфире на странице бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова в Instagram рассказал, как возвращался в Россию через Беларусь в связи с пандемией коронавируса.

В Минске очень тепло. Меня встретили врачи, замерили температуру. Я в шапке летел, когда снял, мне говорят: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило! Но пару минут подождали – и ничего, всё нормально. Я заполнил документы, что в течение 48 часов должен покинуть Беларусь, и поехал.   

Напомним, ранее Смолов вернулся в Россию, несмотря на то, что в Испании, где он находился, действует карантин.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:18
смелого пуля боится!! ну а тебя федя )))ну ты же знаешь)))
Трубадур
Трубадур
вчера в 19:02
Жаль, что не как всех в карантин не заперли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил ДАША Д
вчера в 19:00
Обратно его выслать!
А можно и нужно спокойно на две недели в реальный карантин. В Испании заразы выше крыши.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:57
Врядли Федя из пугливых.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:42
Обратно его выслать!
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