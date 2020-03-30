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Глушаков: «Паника началась, когда Путин сказал, что нужно сидеть дома»

сегодня, 21:33

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о борьбе с коронавирусом.

Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ничего о нём не знал, пока он до нас не дошёл. Рецепты? Я бы тебе всё рассказал, но всё для прямого эфира. Но я ем много чеснока на сборах, побольше зелени — она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут всё в порядке, с остальным есть проблемы.

Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что всё серьёзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всё соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:03
а мы " кочегарим " чесночный кальян и ждём Дениску Глушакова...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:45, ред.
Денис на чеснок подсел... 😁.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:25
Ещё моча носорога помогает.Но избирательно-Дениске бы помогла!
Faustello
Faustello
сегодня в 22:24
Ну наконец то начал умные вещи говорить, чеснок хорошо.
За адекватность
За адекватность ответил Splurgeloa
сегодня в 22:22
А вообще если посмотреть на Испанию и Италию, то страшно становится.Там хоть медицина современная.А у нас в областных центрах все старое, а если куда то в район заехать, то страшно становится.Не больницы, а сараи.Оборудование которому 30-40 лет.Врачи и мед.персонал не защищены.Если не принимать меры, то все это может стать катастрофой для всей страны.
Не может. Смотрите на любую страну. Это не шутки но? Ничего не будет, к огромному сожалению будет плохо. Человечество с более сильным врагом билось, практически без медицины. Но беречь себя нужно.
Splurgeloa
Splurgeloa ответил DIN84
сегодня в 22:15
Чеснок стимулирует лейкопоэз в клетках красного костного мозга (полезно для больных вирусными заболеваниями или с тяжёлыми иммунодефицитными состояниями).
Все в меру что то стимулирует, но от новых, мутирующих вирусов не поможет.Если бы все было бы так легко, то давно имели бы вакцину от этой заразы.
DIN84
DIN84 ответил Splurgeloa
сегодня в 22:13
А как чеснок спасет от вируса?Это же не простуда, а вирусное заболевание.Он хоть школу окончил?
Чеснок стимулирует лейкопоэз в клетках красного костного мозга (полезно для больных вирусными заболеваниями или с тяжёлыми иммунодефицитными состояниями).
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:10
Ну в принципе наитемнейшего пропиарил лихо. Играл бы еще, как языком молотит, хотя болельщикам "Ахмата" виднее.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 22:10
А вообще если посмотреть на Испанию и Италию, то страшно становится.Там хоть медицина современная.А у нас в областных центрах все старое, а если куда то в район заехать, то страшно становится.Не больницы, а сараи.Оборудование которому 30-40 лет.Врачи и мед.персонал не защищены.Если не принимать меры, то все это может стать катастрофой для всей страны.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 22:07
А как чеснок спасет от вируса?Это же не простуда, а вирусное заболевание.Он хоть школу окончил?
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 21:55
А что он должен был сказать. Идите в баню. Эх Глушак.
номер 12
номер 12
сегодня в 21:53
Беда с башкой
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:44
Прошу Бога дать чуток ума губошлёпу.
VAN ARM
VAN ARM ответил ildar_3871
сегодня в 21:39
он всегда был такой тупой ?
да нет вроде)) это спартак так с ним)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:38
он всегда был такой тупой ?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:37
чачу наверное ешь))раз такой бред несёшь!!))))
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