Глушаков: «Паника началась, когда Путин сказал, что нужно сидеть дома»

Полузащитник «Ахмата» рассказал о борьбе с коронавирусом.

Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ничего о нём не знал, пока он до нас не дошёл. Рецепты? Я бы тебе всё рассказал, но всё для прямого эфира. Но я ем много чеснока на сборах, побольше зелени — она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут всё в порядке, с остальным есть проблемы.

Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что всё серьёзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всё соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем.