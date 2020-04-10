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Лодыгин: «Полиция записала адрес, номер телефона. Такой карантин в Греции»

сегодня, 14:45

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин рассказал, как переживает карантин в Греции, где он находится вместе с семьей.

К счастью, получил разрешение покинуть Россию, когда стало понятно, что как минимум до 30 апреля все встало. Иначе было бы совсем тяжело — одному, вдали от родных. Индивидуальные тренировки не спасали. Зато теперь дочь скучать не дает. Каждые пять-десять минут тащит меня играть и что-то делать.

Греческий карантин довольно суровый. Покидать дом можно два раза в неделю — только в супермаркет, получив разрешение. А я 14 дней вообще выходить не могу, так как прилетел из другой страны. Полиция записала адрес, номер телефона. Тотальный контроль.

Ранее Лодыгин показал, как самостоятельно тренируется во время карантина.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:54
так сидел бы в туле!! там спокойно!! все работают!!
Lazurny
Lazurny
сегодня в 15:25
Наверное, в Греции маски от вируса продаются, в России будут продавать после пандемии, а так припрятали.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:08
Зачем этот грек вообще нужен тулякам, чтобы лавку полировать так желающих за такие бабки пол России.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:48
Сиди дома и не высовывайся!
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