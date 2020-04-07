Полузащитник «Рубина»: «Возможно, масштабы происходящего преувеличены»

Полузащитник «Рубина» поделился мыслями о ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Для нас главное, чтобы вирус прошел и мы смогли приступить к тренировкам.

Хочется, чтобы люди вернулись к полноценной жизни – а то общаешься с ними, многие паникуют, чуть ли не с ума сходят.

У меня самого двоякая позиция. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много зараженных.

Но, с другой стороны, не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней.