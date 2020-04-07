Полузащитник «Рубина»: «Возможно, масштабы происходящего преувеличены»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился мыслями о ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
Для нас главное, чтобы вирус прошел и мы смогли приступить к тренировкам.
Хочется, чтобы люди вернулись к полноценной жизни – а то общаешься с ними, многие паникуют, чуть ли не с ума сходят.
У меня самого двоякая позиция. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много зараженных.
Но, с другой стороны, не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней.
Ранее «Рубин» на фоне пандемии коронавируса договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%.