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Полузащитник «Рубина»: «Возможно, масштабы происходящего преувеличены»

вчера, 22:11

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился мыслями о ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Для нас главное, чтобы вирус прошел и мы смогли приступить к тренировкам.

Хочется, чтобы люди вернулись к полноценной жизни – а то общаешься с ними, многие паникуют, чуть ли не с ума сходят.

У меня самого двоякая позиция. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много зараженных.

Но, с другой стороны, не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней.

Ранее «Рубин» на фоне пандемии коронавируса договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%.

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Caniggia
Caniggia
вчера в 22:30
Молодец, не паникует. Народ, без паники!
beefs
beefs
вчера в 22:24
поймешь когда зацепит...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:24
В Татарстане жестко борются с вирусом , поэтому не видно !
Izmar
Izmar
вчера в 22:21
Лучше не шутить.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:15
рисковать не стоит
drug01
drug01
вчера в 22:12
надо верить
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