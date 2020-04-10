ГлавнаяНовости

Тимощук: «Вероятно, в России в ближайшее время будет вспышка коронавируса»

сегодня, 12:27

Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о коронавирусе в России.

Немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все еще спокойная.

Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.

Ранее Тимощук назвал команду, которая больше всего удивила его после перерыва в РПЛ.

Все новости
Лодыгин: «Полиция записала адрес, номер телефона. Такой карантин в Греции»
Сегодня, 14:45 Комментарии4
Роббен рассказал о коронавирусе у жены
Сегодня, 08:36 Комментарии3
Полузащитник «Рубина»: «Возможно, масштабы происходящего преувеличены»
07 апреля Комментарии6
Мучительные поиски «Барселоны»
07 апреляОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Прощай, Радди
07 апреляОлег Лыткин в блоге По свежим следамКомментарии6
Инвентарь Смолова в CS:GO оценили в сумму более миллиона рублей
07 апреля Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
свинина
свинина ответил Михаил Славнов
сегодня в 16:07
Это ему с майдана позвонили или прямо из Конотопа.
Зачем вы травите Толю??? Он же питерская легенда???
Footbolista
Footbolista ответил mihaluch
сегодня в 14:28, ред.
Нет этого не будет, кто выжил в холодных регионах того зараза не возьмёт.
Это ты про чукчей что ли?)...
Где они холодные регионы?...зима давно уже не та)...
CАRLOS
CАRLOS
сегодня в 14:05
Это у кого "у нас"? Совсем берега попутал.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 13:38
По своей малой родине судишь, Онотоле?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:59
Тимощук, не коси под Вангу, тебе это не к лицу.
alexando1974
alexando1974
сегодня в 12:57
она уже давно началась и с каждым днём всё больше и больше!
многие непонимают и игнорируют карантин! и таких мне нежалко пока в 63 неклюнет вирус непонимают нифига бараны!)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:56
У Анатолия уже "вспыхнуло"...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:53
Нет этого не будет, кто выжил в холодных регионах того зараза не возьмёт.
Cap700
Cap700 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:49
В Зените вируслог появился. Теперь там есть самый многодетный отец, самый дешёвый футболист в РПЛ,
Зато в цска есть самый дорогой и талантливый футболист мира чалов, его даже никто купить не может, древесина очень крепкая.
beefs
beefs
сегодня в 12:48
еще один знаток нашелся
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:46
Вспышка будет там, где высокая плотность населения, а где народу мало там не будет.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:44
Это ему с майдана позвонили или прямо из Конотопа.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:43
По Украине своей бы иксперд-прогнозы делал...(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:33
В Зените вируслог появился. Теперь там есть самый многодетный отец, самый дешёвый футболист в РПЛ,
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:32
это страшно !но мы победим и в этот раз!!!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100