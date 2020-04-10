Тимощук: «Вероятно, в России в ближайшее время будет вспышка коронавируса»

Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о коронавирусе в России.
Немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все еще спокойная.
Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.
Ранее Тимощук назвал команду, которая больше всего удивила его после перерыва в РПЛ.
Где они холодные регионы?...зима давно уже не та)...
Где они холодные регионы?...зима давно уже не та)...
многие непонимают и игнорируют карантин! и таких мне нежалко пока в 63 неклюнет вирус непонимают нифига бараны!)))
многие непонимают и игнорируют карантин! и таких мне нежалко пока в 63 неклюнет вирус непонимают нифига бараны!)))