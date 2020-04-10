Тимощук: «Вероятно, в России в ближайшее время будет вспышка коронавируса»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о коронавирусе в России.

Немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все еще спокойная.

Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.