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«Динамо» запускает онлайн-шоу с участием футболистов и болельщиков

сегодня, 00:20

Московское «Динамо» анонсировало лайв-шоу с участием футболистов и болельщиков во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Мы не дадим вам скучать дома на карантине! В режиме реального времени на «Динамо-ТВ» вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими.

Беседуем вместе на интересные темы. Задавайте свои вопросы в чате трансляции на нашем клубном канале.

Желающие принять участие в нашем онлайн-шоу могут прислать свои контакты на адрес fans@fcdynamo.ru до вторника включительно. Поскольку количество мест в эфире ограничено, гостей эфира, оставивших свои заявки, определим путем случайного выбора. Всех участников мы будем выводить в эфир через видеозвонок.

Следите за нашими анонсами! Мы соскучились по живому общению! Включайтесь!

 

Недавно «Динамо» взяло под опеку амурского тигра из Московского зоопарка.

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