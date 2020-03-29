«Динамо» запускает онлайн-шоу с участием футболистов и болельщиков

Московское «Динамо» анонсировало лайв-шоу с участием футболистов и болельщиков во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Мы не дадим вам скучать дома на карантине! В режиме реального времени на «Динамо-ТВ» вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими.

Беседуем вместе на интересные темы. Задавайте свои вопросы в чате трансляции на нашем клубном канале.

Желающие принять участие в нашем онлайн-шоу могут прислать свои контакты на адрес fans@fcdynamo.ru до вторника включительно. Поскольку количество мест в эфире ограничено, гостей эфира, оставивших свои заявки, определим путем случайного выбора. Всех участников мы будем выводить в эфир через видеозвонок.

Следите за нашими анонсами! Мы соскучились по живому общению! Включайтесь!