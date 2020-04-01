Фанаты «Немана» призвали остановить чемпионат Беларуси

Фанаты гродненского «Немана» выступили с призывом приостановить чемпионат Беларуси в связи с пандемией коронавируса в мире.

Всем привет! Мы, фанаты ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активистам и болельщикам страны.

Мы осознаем, что нам «хто-та урот», и в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране мы прекращаем посещение как гостевых, так и домашних матчей нашей команды.

Такое решение дается не просто, нам трудно покидать команду без поддержки, но теперь все же главное — это здоровье наших граждан. Призываем к этому все фанатские движения Беларуси. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, обезопасим себя и своих близких.

Также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить ЧБ, как это сделали во всем остальном мире.

Всем желаем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!