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Фанаты «Немана» призвали остановить чемпионат Беларуси

сегодня, 11:17

Фанаты гродненского «Немана» выступили с призывом приостановить чемпионат Беларуси в связи с пандемией коронавируса в мире.

Всем привет! Мы, фанаты ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активистам и болельщикам страны.

Мы осознаем, что нам «хто-та урот», и в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране мы прекращаем посещение как гостевых, так и домашних матчей нашей команды.

Такое решение дается не просто, нам трудно покидать команду без поддержки, но теперь все же главное — это здоровье наших граждан. Призываем к этому все фанатские движения Беларуси. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, обезопасим себя и своих близких.

Также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить ЧБ, как это сделали во всем остальном мире.

Всем желаем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил galem72
сегодня в 13:04
Странные они какие-то. Видимо, не патриоты своей стабильности. У нас в РФ тоже пандемии "нет", однако города закрывают и почти карантин объявляют. Но это так, за компанию, в солидарность к остальным "бездуховным" странам, потому что под эгидой плеши плохого быть просто не может.
Мало водки пьют и на тракторах пашут. Бацька сказал, это первые лекарства от вируса)
galem72
galem72
сегодня в 12:28
Странные они какие-то. Видимо, не патриоты своей стабильности. У нас в РФ тоже пандемии "нет", однако города закрывают и почти карантин объявляют. Но это так, за компанию, в солидарность к остальным "бездуховным" странам, потому что под эгидой плеши плохого быть просто не может.
311
311
сегодня в 11:57
Поздно, Тина-ТВ уже купил права на трансляции!)
Donner
Donner
сегодня в 11:48
Неправильные фанаты.
beefs
beefs
сегодня в 11:27
а батька говорит что у вас нет никакого вируса...
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