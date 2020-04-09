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«Факел» приготовил продуктовые наборы для ветеранов клуба

вчера, 14:37

ФК «Факел» поддержал ветеранов клуба, подготовив для них продуктовые наборы в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«В условиях самоизоляции, обусловленной угрозой пандемии коронавируса, жизнь людей существенно усложнилась. В этой ситуации наши игроки при организационной поддержке клуба и фан-клуба „Факела“ приняли решение поддержать заслуженных ветеранов флагмана воронежского футбола, в текущее время по разным причинам оказавшихся в затруднительном положении. 8 апреля ряд из них уже получили большие продуктовые наборы от команды» — сообщает официальный сайт клуба.

С заботой о ветеранах

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 16:03
С одной стороны парни молодцы, а с другой в нищей разграбленной стране по другому никак.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:55
Достойный поступок.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 15:55
Респект .
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:28
это нужно делать постоянно!. для тех кто нуждается ! а ни пиариться с подачкой!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:07
Бились, бились за честь клуба и ничего не добились.
13ROS13
13ROS13
вчера в 14:58
Ветераны клуба должны не нуждаться в продуктовых наборах.
SSPZ
SSPZ
вчера в 14:37
достойно
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