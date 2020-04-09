«Факел» приготовил продуктовые наборы для ветеранов клуба

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вчера, 14:37

ФК «Факел» поддержал ветеранов клуба, подготовив для них продуктовые наборы в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«В условиях самоизоляции, обусловленной угрозой пандемии коронавируса, жизнь людей существенно усложнилась. В этой ситуации наши игроки при организационной поддержке клуба и фан-клуба „Факела“ приняли решение поддержать заслуженных ветеранов флагмана воронежского футбола, в текущее время по разным причинам оказавшихся в затруднительном положении. 8 апреля ряд из них уже получили большие продуктовые наборы от команды» — сообщает официальный сайт клуба.