Футболистка «Бетиса» стала врачом скорой помощи на время эпидемии

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сегодня, 06:57

Игрок женской команды «Бетиса» Ана Ромеро устроилась работать врачом скорой помощи во время пандемии коронавируса и в своём инстаграме поблагодарила клуб за предоставленную возможность.

Отмечается, что у Ромеро есть медицинское образование.

Очень рада, что могу внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в качестве работника системы здравоохранения. Хочу выразить благодарность «Бетису», который предоставил мне все возможности на этом пути. Пришло время приложить свои силы. Оставайтесь дома.

Напомним, игроки, тренеры и руководители «Бетиса» ранее согласились на 15-процентное сокращение зарплаты.