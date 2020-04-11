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Футболистка «Бетиса» стала врачом скорой помощи на время эпидемии

сегодня, 06:57

Игрок женской команды «Бетиса» Ана Ромеро устроилась работать врачом скорой помощи во время пандемии коронавируса и в своём инстаграме поблагодарила клуб за предоставленную возможность.

Отмечается, что у Ромеро есть медицинское образование.

Очень рада, что могу внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в качестве работника системы здравоохранения.

Хочу выразить благодарность «Бетису», который предоставил мне все возможности на этом пути. Пришло время приложить свои силы. Оставайтесь дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ana Romero (@ar7willy)

Напомним, игроки, тренеры и руководители «Бетиса» ранее согласились на 15-процентное сокращение зарплаты.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:40
Лишь бы дома не сидеть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:25
Молодец, мужественная дама.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:18
Молодец! Людям надо сейчас помогать, уж кто как может.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:13
главное чтобы не накосячила))) живые люди это не шутка
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:06
Достойный поступок!!
beefs
beefs
сегодня в 07:02
Вот это преображение, браво!!!
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