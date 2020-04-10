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Владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю

сегодня, 15:13

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев перевел 80 миллионов рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки, занимающийся сбором средств на борьбу с пандемией коронавируса.

В общей сложности на сегодня пожертвовано около 140 миллионов рублей. Деньги идут на закупку средств защиты, оборудования и медикаментов. Таким образом выходит, что больше половины средств выделил Рыболовлев, который родился в Перми и работал там врачом в реанимации, а лишь после занялся бизнесом.

Стоит отметить, что руководство монегасков пошло навстречу Александру Головину и разрешило ему покинуть княжество, чтобы футболист мог вернуться к родителям в родной Калтан.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Армейская душа
сегодня в 17:51
Речь же не о Миллере
Миллер работает на российский клуб, а не на забугорье...
112910415
112910415
сегодня в 17:47
тут впору снять шляпу в знак уважения, молодец !
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:43
80 миллионов. солидная помощь, респект Дмитрию. Помощь не ради пиара, действительно помощь.
Армейская душа
Армейская душа ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:43
Интересно, сам или по команде сверху?
Речь же не о Миллере
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:31
Лишь бы все эти деньги использовались на те нужды, для которых их выделили. А то любителей ловли рыбы в мутной воде и "крупных специалистов по осваиванию денег" выше крыши. Рыболовлеву безусловно респект, но как по мне лучше бы он на эти деньги сам ( ну не лично конечно) закупил то, что нужно для борьбы с короновирусом и передал в наш Пермский край. Как всегда личное мнение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил particular
сегодня в 17:18
Упоминание жертвенности тут неуместно, а то, что оказал помощь землякам - это правильно... Но лучше было бы сделать это в адресной форме через своих людей, - ибо, наши фонды - это дыра с отсутствием берегов жадности...
Согласен. Чиновники могут и "подсуетится". Кто эти маски , таблетки , аппараты считать будет ??? Но в любом случае мужичку респект.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 16:55
Рыболовлеву низкий поклон. МОЛОДЕЦ.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 16:54
Мне как пермяку, очень приятно узнать об этом)
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:30
Интересно, сам или по команде сверху?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:18
Интересно, сам или по команде сверху?
VAN ARM
VAN ARM ответил Судья Иванов
сегодня в 16:17
Никаких положительных эмоций, где Рыболовлев эти деньги взял, из каких источников.
да какая разница? в кармане не оставил!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:16
Молодца
VIPded
VIPded
сегодня в 16:12
Лям баксов с хвостиком довольно неплохо. Молодец.
свинина
свинина
сегодня в 16:03
Показательная подачка!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:58
Достойный поступок.
FruttyPups
FruttyPups ответил Kurt Bekelman
сегодня в 15:54
а про льежский Стандарт, настоящую футбольную новость, написать не могут. Уноежики всякие,
https://www.soccer.ru/blogs/record/1176902/bryugge-gent?from=top
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:47, ред.
Не помог - плохой, помог - тоже плохой, но, что за люди то?
Думаю тут любая помощь нужна и за это должны быть только слова благодарности.
80 миллионов рублей хорошая сумма и она очень поможет.
Люди будьте добрее!!! Здоровья всем!!!
particular
particular
сегодня в 15:47, ред.
Упоминание жертвенности тут неуместно, а то, что оказал помощь землякам - это правильно... Но лучше было бы сделать это в адресной форме через своих людей, - ибо, наши фонды - это дыра с отсутствием берегов жадности...
Судья Иванов
Судья Иванов ответил VAN ARM
сегодня в 15:45
только положительные эмоции!! молодец!!
Никаких положительных эмоций, где Рыболовлев эти деньги взял, из каких источников.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
сегодня в 15:32
а про льежский Стандарт, настоящую футбольную новость, написать не могут.
Уноежики всякие,
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:25
Все олигархи должны пожертвовать своему родному населению.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 15:24
Какие молодцы, на российские деньги содержат бесполезную команду, а еще и помогают со сворованнных в России денег.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:17
только положительные эмоции!! молодец!!
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 15:16
Молодец.
z4th29zxbr_a
z4th29zxbr_a
сегодня в 15:13
Хорошо поступил. Раз деньги есть нужно жертвовать.
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