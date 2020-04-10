Владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю

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сегодня, 15:13

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев перевел 80 миллионов рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки, занимающийся сбором средств на борьбу с пандемией коронавируса.

В общей сложности на сегодня пожертвовано около 140 миллионов рублей. Деньги идут на закупку средств защиты, оборудования и медикаментов. Таким образом выходит, что больше половины средств выделил Рыболовлев, который родился в Перми и работал там врачом в реанимации, а лишь после занялся бизнесом.

Стоит отметить, что руководство монегасков пошло навстречу и разрешило ему покинуть княжество, чтобы футболист мог вернуться к родителям в родной Калтан.